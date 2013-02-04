更新版 1-中国货币市场: 回购利率多涨势不改,春节流通中现金需求趋收紧流动性

(新增收盘报价和交易量数据)

路透北京2月4日 - 中国银行间资金市场周一主要期限质押式回购利率 多涨势不改.市场人士表示,新月份伊始,1月末冲高的部分存款趋流出;更为重要的是,春节流通中现金需求的影响变大,跨节资金供给与需求的缺口渐渐扩张,推动资金利率上涨.

市场人士并预计,春节前资金面或都将维持偏紧走势,缓和紧张局面的关键,在于机构充分估计自身春节期间流动性变化情况,进而诉求于货币当局,央行综合考量后,通过公开市场操作或SLO(短期流动性调节工具)给市场以扶助.

今日银行间市场质押式回购总成交量为7,545.12亿元人民币,较上周五的7,410.33亿略增;其中,跨春节假期的14天期品种成交量骤增至956.69亿元,上周五仅为189.70亿元;隔夜品种成交量为5,932.35亿元,较上日续减近一成.

"市场资金紧了,一方面是月初(上月末冲的存款流出),还有就是现金."上海一大型银行交易员称,"跨节需求很多,供给不多,(资金)价格上挺快的.节前估计都偏紧,...问央行多拿点(钱)呗!"

上海另一大型银行交易员亦表示,今日春节前现金备付需求对资金面的收紧影响渐趋明显,当前跨节资金需求仅能算"勉强供需平衡";节前资金面的走势,更多地取决于银行是否能充分估计到自身头寸的变化情况,在公开市场等各方面向央行申报足够的需求量.

业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续同时上报正/逆回购需求,其中逆回购为14天品种,正回购期限为28天和91天.据路透统计显示,2013年2月中国央行公开市场没有央票和正回购到期,仅有1,980亿元人民币的逆回购集中在春节假期前一周到期.

中国今年春节假期为2月9日至15日.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ============================================================================

质押式回购

其中:隔夜 2.8624 2.6912 +17.12 5,932.35

七天 3.4695 3.3321 +13.74 376.67

14天 3.9057 3.6585 +24.72 956.69

上交所债券回购

一天 3.0800 3.8350 -83.50 1,409.70

七天 8.5000 6.5300 +197.00 247.33

14天 4.0700 3.9200 +8.00 106.96

回购定盘利率

隔夜 2.8900 2.7000 +19.00

七天 3.4000 3.3500 +5.00

14天 3.8600 3.6486 +21.14

shibor

隔夜 2.8330 2.6745 +15.85

七天 3.4000 3.3400 +6.00

三个月 3.8890 3.8883 +0.07 ============================================================================(完)