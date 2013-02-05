香港数据: 1月PMI升至52.5,增长率为11个月来最强劲--汇丰

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
路透香港2月5日 - 以下为汇丰香港1月份采购经理人指数(PMI)数据:
2013年1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
52.5 51.7 52.2 50.5 49.6 50.5 50.3 49.8 49.4 50.3 52.0 52.8 51.9
* 1月PMI上升,增长率为11个来最强劲,反映企业营商环境稳步改善.
* 月内私营企业新接订单连续三个月上升,来自中国内地的新业务量回升;新订单总体增幅稳健,增速是去年2月以来最快.
* 产出进一步增加,反映新订单需求上升,增长率显着;与此同时,积压工作量亦有所增加.
* 企业于月内进一步增购投入品,增长率是去年3月以来最强劲.
* 不过,私营企业雇员人数出现下降,扭转此前新增职位连升三个月的情况.但整体而言,就业人数的降幅温和.
* 投入成本进一步增加,月内采购价格和雇员薪酬均告上升.整体投入价格大幅上涨,升幅为10个月来最高.产出价格显着上扬,升势已持续四个月,但涨价幅度仍然小于成本增幅.
汇丰大中华区经济师郭浩庄表示,"香港稳定复苏势头于新一年持续,受惠来自内地的订单恢复增长.强劲的需求将继续推高通胀压力,并可能于年中再次引起当局的关注."(完)
浏览香港经济其他新闻,请点选 (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 美元指数本周周线有望温和上升 * 欧元下挫，受欧洲央行总裁德拉吉偏鸽派的言论影响 * 美国3月份非农就业岗位料增加18万个 路透东京4月7日 - 美元周五微涨，本周周线有望微幅上涨，投资者怀着紧张的心情等待中美两国领导人会面的结果以及美国月度就业报告的发布，该报告或将支持美国进一步加息的看法。 美元指数 上升0.1%至100.73，本周迄今累计上升0.4%。 美元兑日圆 小幅上涨0.1%至110.92，本周下跌0.4%。 据路透调查，周五稍晚将公布的美国非农就业报告料将显示，3月就业岗位增长18万个，2月为增长23.5万个，这可能加强美联储今年再升息两次的预期。 市场还在关注美国总统特朗普和中国国家主席习近平首次会晤，贸易和朝鲜军事问题是焦点。 “我觉得市场对中美峰会没有特别高的期望，”东京Brown Brothers Harriman资深汇率分析师Masashi Murata称。 “我认为美国非农就业数据出炉前，美元今天将横盘整理，朝鲜
路透香港4月7日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周五公布，担保子公司发行本金总额为5亿美元的高级永续资本证券，息率5.75%。