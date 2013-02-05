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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 10:30 BJT

香港数据: 1月PMI升至52.5,增长率为11个月来最强劲--汇丰

路透香港2月5日 - 以下为汇丰香港1月份采购经理人指数(PMI)数据:

2013年1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

52.5 51.7 52.2 50.5 49.6 50.5 50.3 49.8 49.4 50.3 52.0 52.8 51.9

* 1月PMI上升,增长率为11个来最强劲,反映企业营商环境稳步改善.

* 月内私营企业新接订单连续三个月上升,来自中国内地的新业务量回升;新订单总体增幅稳健,增速是去年2月以来最快.

* 产出进一步增加,反映新订单需求上升,增长率显着;与此同时,积压工作量亦有所增加.

* 企业于月内进一步增购投入品,增长率是去年3月以来最强劲.

* 不过,私营企业雇员人数出现下降,扭转此前新增职位连升三个月的情况.但整体而言,就业人数的降幅温和.

* 投入成本进一步增加,月内采购价格和雇员薪酬均告上升.整体投入价格大幅上涨,升幅为10个月来最高.产出价格显着上扬,升势已持续四个月,但涨价幅度仍然小于成本增幅.

汇丰大中华区经济师郭浩庄表示,"香港稳定复苏势头于新一年持续,受惠来自内地的订单恢复增长.强劲的需求将继续推高通胀压力,并可能于年中再次引起当局的关注."(完)

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