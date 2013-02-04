金属期市: 期铜升至四个月高位,受益于全球经济前景改善

美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员表达全球经济前景好转的谈话,亦在亚洲时段支撑冒险意愿,从而提振金属市场.

"当然.欧美经济数据改善有助于提振投资人信心,不过中国才是实质需求的最大来源.我认为从现在到5月底之前,铜价肯定会在上档有意外的表现."渣打银行分析师Judy Zhu说.

"和去年同期相比,现在人们准备迎接更多的订单.比如说,地产建筑活动有增温的迹象.中国的需求在春节过后将会非常好."

上海期交所期铜主力5月期约 收报59,950元人民币,较周五涨0.76%.该合约稍早曾触及9月20日以来最高60,270元.

与此同时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜触及每吨8,346美元,为10月5日以来最高,之后回落至8,305美元,但仍较上个交易日上涨0.15%.

LME三个月期锌 创下一年高位2,190美元,期镍 亦逼近18,920美元上方的一年高位.

0711 GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8305.00 15.00 +0.18 4.74

上海期铜 59950 450 +0.76 3.94

COMEX期铜 378.10 -0.35 -0.09 3.52

LME期铝 2142.00 24.00 +1.13 3.43

上海期铝 15330 40 +0.26 -0.10

LME期锌 2184.25 9.25 +0.43 5.85

上海期锌 16170 625 +4.02 4.02

LME期镍 18675.00 50.00 +0.27 8.86

LME期铅 2474.00 23.00 +0.94 5.73

上海期铅 15535.00 75.00 +0.49 1.87

LME期锡 25099.00 199.00 +0.80 7.26

LME/上海套利价差^ 825

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

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