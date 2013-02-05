重温稿-台湾货币市场: 期初资金宽裕,新钞发放后银行周转金升高

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 提存期初银行资金相当宽裕
* 新钞发放民众周转金水位升高
* 短率稳于低位
路透台北2月4日 - 台湾银行间短率周一大致平稳,民众开始为过年提领新钞,令银行的周转金水位上扬,且临提存期初市场调度余裕大,银行间资金充裕不虞匮乏.
交易人士表示,今日起银行开始供给新钞供民众提领,周转金水位小幅升高之下,银行买票的意愿颇为强烈.此外,央行今日的冲销力道也不算太大,令年前最后一周的短率仍稳于近日的低位.
"新钞被领走一部分,不过对我调度的影响不算太大,"一位大型银行资金调度人员说.
前述交易员也表示,本周五将标售1,000亿的364天期存单,但春节过后的18日才交割,因此农历春节的九天假期之内,每日的银行准备数字都会多上1,000亿.
"除非央行(周五时)做隔夜拆款来冲销它,"大型银行交易人士表示.因此,交易员也认为,本提存期的银行的累积数字情势,全靠央行的冲销力道来决定.
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%,同上日.今日区间在0.295-0.430%,亦同于上日.
一周(2-7天)拆款区间则在0.35-0.45%,上日收报0.388-0.44%;三周拆款的区间则在0.40-0.48%,同上日.
**短票利率大致不变**
短票市场方面,票券商指出,本周初到周三之前的票量都还不小,到了过年前一两天,发票量就大减,因为一般企业也不会想赶在过年前才发票.因此估计周初的利率估约将持平不变.
另外一家大型银行交易员表示,由于央行冲销隔夜资金的力道不大,银行间的资金相当充裕.若要买票就要以较低的利率,才能拿得到充足的量.
农历年后到期的短票利率在0.72-0.73%,上日在0.7-0.73%.
台湾央行今日共发行3,607.1亿台币存单,若相较存单到期金额3,857.1亿,存单发行余额减250亿.
今日为2月提存期交易首日,央行存单到期总额为8,806亿台币,除周一之外,周二存单到期76亿,周三2,151.4亿,周四294亿以及周五2,427.5亿台币.
拆款中心资料 显示,周一超额准备为62亿台币;累计超额准备为62亿台币,加计前期1%的超额准备为1,489亿台币.
**公债RP利率平稳**
公债10天期附买回(RP)利率则是持稳,本周是农历春节长假前最后交易日,证券商更因配合后台作业,仅在前三天承作RP,因此有不少投信与银行客户要券,但券源短缺问题依旧存在.
一券商调度人士表示,今日有银行主动将公债与公司债RP利率调降1个基点,分别为0.69%与0.79%,希望能找到配合资金落点的券源,不过因为没有合适的标的可承作而作罢.
"好多人来要,但我生不出来."他说.
另一大型证券商交易员则称,由于明后两天有汇丰(台湾)金融债券以及台积电 公司债要交割,因此操作上比较审慎保守,不过周四与周五因为证券商不交易,预料届时市场资金会相当的多.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.69-0.71%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,同于上日.
交易商指出,本周紧缩因素有周二150亿台币汇丰(台湾)金融债券交割,周三则有214亿台币的台积电公司债交割,周五则有400亿台币的两年公债102/4期交割.(完) (集体采写 董永年; 审校 林高丽)
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