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货币新闻 | 2013年 2月 4日 星期一 18:50 BJT

欧股业绩: 德国商业银行第四季净损约7.2亿欧元

路透法兰克福2月4日 - 德国商业银行 称:

* 第四季净损约7.2亿欧元

* 第四季发生的应计递延税项特别减值达5.6亿欧元

* 第四季财报包括2012年7月宣布出售BANK FORUM AS的1.85亿欧元费用.(完)

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