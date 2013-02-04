版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 4日 星期一 19:27 BJT

半导体产业: 全球2012年半导体销售较上年下滑2.7%--SIA

路透2月4日 - 美国半导体产业协会(SIA):

* 全球2012年半导体销售达到2,916亿美元,较2011年降2.7%

* 2012年第四季全球半导体销售为742亿美元,较上年同期成长3.8%.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐