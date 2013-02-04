重温稿-中国经济: 保障春节副食品市场供应适时投放储备,加强价格监管--总理

路透北京2月4日 - 中国国务院总理温家宝周一表示,要把扩大内需和稳定外需结合起来,大力推进流通现代化,不断提高消费对经济增长的拉动力;他并要求密切关注市场和天气变化,做好春节期间副食品市场供应工作,保持物价稳定.

中国政府网引述温家宝在商务部调研时并称,建立完善肉菜等副食品储备制度和应急保供预案,适时投放储备.在灾害天气和春节期间,北方大城市要及时投放储备蔬菜.此外,要切实加强价格监管,重点查处囤积居奇和经营者捏造散布涨价信息等不法行为.

"要减少流通环节,降低管理费用.认真落实降低流通费用的政策措施,鼓励多种形式的产销衔接,鼓励农产品流通企业设立平价专柜,引导公益性菜市场、国有批发市场在特殊时段减免进场费,多渠道降低流通成本."温家宝说.

中国农历春节"黄金周"假期今年落在2月9日-15日.

据商务部监测数据,1月前四周全国36个大中城市食用农产品价格一直在连续上涨.而此前出炉的汇丰1月中国服务业投入价格指数仍然继续持于高位,且官方非制造业PMI中间投入价格分项指数亦上升明显,创下10个月新高,亦暗示需要警惕成本推动形成的涨价压力.