重温稿-中国经济: 保障春节副食品市场供应适时投放储备,加强价格监管--总理

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
路透北京2月4日 - 中国国务院总理温家宝周一表示,要把扩大内需和稳定外需结合起来,大力推进流通现代化,不断提高消费对经济增长的拉动力;他并要求密切关注市场和天气变化,做好春节期间副食品市场供应工作,保持物价稳定.
中国政府网引述温家宝在商务部调研时并称,建立完善肉菜等副食品储备制度和应急保供预案,适时投放储备.在灾害天气和春节期间,北方大城市要及时投放储备蔬菜.此外,要切实加强价格监管,重点查处囤积居奇和经营者捏造散布涨价信息等不法行为.
"要减少流通环节,降低管理费用.认真落实降低流通费用的政策措施,鼓励多种形式的产销衔接,鼓励农产品流通企业设立平价专柜,引导公益性菜市场、国有批发市场在特殊时段减免进场费,多渠道降低流通成本."温家宝说.
中国农历春节"黄金周"假期今年落在2月9日-15日.
据商务部监测数据,1月前四周全国36个大中城市食用农产品价格一直在连续上涨.而此前出炉的汇丰1月中国服务业投入价格指数仍然继续持于高位,且官方非制造业PMI中间投入价格分项指数亦上升明显,创下10个月新高,亦暗示需要警惕成本推动形成的涨价压力.
中国将于周五(8日)公布今年1月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI).(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。