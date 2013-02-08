《即时观点4》中国1月社会融资规模创新高,新增人民币贷款1.07万亿

路透北京/上海2月8日 - 中国人民银行周五公布,1月中国社会融资规模为2.54万亿元,较上年同期多1.56万亿元,创出历史新高.当当月新增人民币贷款1.07万亿元,高于路透调查中值的1万亿元.

数据并显示,2013年1月末广义货币供应量(M2) 同比增长15.9%,高于14.0%的路透调查中值;人民币贷款余额同比增15.4%,路透调查中值为15.3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 主要数据: --中国1月社会融资规模2.54万亿元,比上年同期多1.56万亿元 --中国2013年1月新增人民币贷款1.07万亿元,路透调查中值为10,000亿元 欲浏览1月数据详情,请点选 以下为市场人士的评论: --申银万国证券首席宏观分析师 李慧勇:

以信贷为代表的1月份数据显示流动性非常宽松.但应注意1月M2有其偶然性,需要辩证地看待.我们预计今年M2增速在13-14%.

鉴于通胀仍在较低水准且经济增长趋稳,预计央行今年仍将维持稳定的货币政策.

--中国建设银行人民币研究专家 赵庆明博士:

年初都是信贷需求和信贷投放的高峰期,这是过去几年存在的规律.当前,经济呈现出企稳回升的势头,尤其是地方政府仍然表现出强烈的投资冲动,在当前货币环境相对宽松的环境下,社会融资规模也必然出现较高增长.

但是，我预期两会之后中央有可能出台措施适度抑制地方投资冲动,全年信贷和货币增长仍会在可控范围之内.

--交通银行金融研究中心研究员 鄂永健博士:

社会融资规模也属较高水平,新增贷款基本符合预期,贷款结构也在优化,中长期贷款增幅有所回升,另外M2增速超预期,有可能受益于外汇占款延续了去年12月份的增长态势,这也和今年初以来银行间市场宽松流动性格局相吻合;而M1的增速较高,一方面可能因为去年基数较低,另一方面或是因股市回暖带动活期存款上升;总的来说,数据基本验证了经济正在温和复苏的道路上前进.

--光大证券资深宏观研究员 钟正生博士:

这个月的数据有几点值得关注,一是中长期贷款占新增信贷占比刚过一半,其中还有两千多亿是居民部门的中长期贷款,这可能说明了实体经济的信贷需求恢复得没有那么快,也说明了像房地产开发贷款和融资平台贷这块受限还是较多.

第二点是,表外融资这块还是保持迅猛扩张的势头.看来去年年底的四部委联合发文,至少目前还没落到实处.

第三点就是，M1增速回升较快,这虽然有春节期间现金需求旺盛的因素,但肯定会被解读成经济活跃度提高的一个重要信号的.

而1月前三周放贷已经过万,假如没有央行的月末压量，1月信贷本可轻轻松松地到1.2-1.3万亿了.足见商行"早投放，早安心"的实用态度，以及央行"盘活存量信贷,严控新增信贷"的谨慎态度.

--澳新银行中国经济师 周浩:

新增贷款基本上正常吧,我们之前预期1.1万亿,如果不是过程中央行有调控的动作,可能要更高一些,这个数据也符合经济走好的预期.

社会融资规模增加很多,银行承兑汇票明显多增,可能是银票先开出来,先抵新增贷款,回头再转成贷款,说明信贷整体还是挺旺盛的.这个规模是偏大了一些,开年上来有些偏快了,可能之前经济被压制的时间较快,反弹也较猛,特别是房地产的复苏也比较快.

--建银国际首席经济学家 刘红哿:

社会融资规模创纪录,似乎暂时并未反映影子银行收紧的影响.

分析1月新增信贷过万亿来看,住户部门信贷4,714亿是增长主力,估计跟按揭贷款大幅增长有关.而公司中长期贷款仅占全部新增贷款30%左右，跟2012年均值基本一致,未见企业信贷需求明显提升.

M2反弹在预期之中,M1大幅反弹在预期之外,历史研究表明M1-M2之差大幅收缩,可能预示着通胀将在3月之后超预期反弹.当然,还要结合2月的M1及信贷数据看.

--华融证券研究部副总 马兹晖:

1月的M2数据还是比较高,这还是跟春节错月因素有关,像早上公布的CPI,外贸等数据都显得比较高.如果去除这个影响的话数据还是符合预期的,货币政策整体保持稳定.CPI上半年肯定是慢慢往上走,下半年还不好说,从这个角度说货币政策会保持稳健,没有进一步宽松的可能性. --平安证券固定收益部研究主管 石磊:

这个月M2增速比较快,有点季节性的因素,因为春节错位;年初中长期贷款占比应该较高,因为项目贷款都是卡在年终的,年初季节性偏高才对,但这个月一般,还是流动资金贷款需要的比较多一些,跟以前的结构差不多.

社会融资规模2.54万亿,非常非常大,也有些季节性的因素,因为去年春节在1月份,但这个规模仍然偏大,现在流动性很宽,外汇结汇量也很大,有点过于宽松了.

目前通胀的绝对水平还偏低,但势头已经起来了;央行肯定会有些动作,首先会控制信贷投放,如果通胀起来的话,央行再和银监会一起,出台一些措施,遏制融资快速增长的势头.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

政府和企业的融资需求可能在去年底受到了一些压缩,加上经济正处于回升轨道中,所以1月份的新增贷款就达到了1万多亿的水平,不过和预期还是差不多的.预计2月份的新增贷款大概在7,000-8,000亿元,整体还应符合过往的放贷节奏.

同期的社会融资规模超出了我们的预期,我们此前预计今年社会融资规模在17万亿人民币水平,一季度大约在5万亿,可没想到1月份就占了这一半,充分说明当前融资需求旺盛.不过脱离银行存贷体系的资金活动规模这么大,肯定将受到监管层注意,未来影子银行治理力度可能有所加大.

**相关背景**

--中国人民银行周三发布的2012年四季度货币政策报告称,将继续实施稳健的货币政策,要合理运用公开市场操作、存款准备金率、再贷款、再贴现及其他创新流动性管理工具组合,调节好银行体系流动性.

--中国去年12月末的金融机构超额准备金率(超储率)自9月末的2.1%升至3.3%,比上年末高1.0个百分点;银行体系流动性合理适度.