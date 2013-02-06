路透调查: 人民币兑美元汇率未来一年料稳中有升,升值幅度约1.3%

* 人民币兑美元未来一年料升值约1.3%

* 不具备大幅升贬值基础,整体料稳中缓升

* 期间将面临阶段性贬值风险

作者 李然

路透北京2月6日 - 受海外宽松货币政策推动和国内经济企稳回升支撑,人民币未来一年料保持升值态势,但预计升幅有限.路透调查显示,在此期间,人民币兑美元汇率料在基本稳定的基础上缓慢升值约1.3%.

25位受访分析师的预测中值显示,未来一年人民币兑美元 料升至6.15元.其中,三个月后人民币/美元料至6.22元,六个月后料升至6.20元,以最新汇率计算的升值幅度分别为0.2%和0.5%.

分析师多认为人民币未来一年总体升幅不大,从利差、国内经常项目顺差和劳动生产率变化等趋势来看,人民币已接近均衡汇率水平,不具备大幅升贬值基础,汇率中枢依然保持缓慢升值趋势.

"鉴于中国经济增长温和回升、国际市场风险偏好有所抬头,未来中国将面临一定的资本流入压力,人民币对美元可能小幅升值."交通银行规划研究部研究员鄂永健表示.

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去年中国的国际收支状况继续改善,全年经常项目顺差2,138亿美元,并在亚洲金融危机以来首现资本和金融项目逆差1,173亿美元.外管局此前警示,该格局基础尚不稳固,若2013年国内外环境一旦向好,不排除还可能出现阶段性的资本流入压力.

华创证券宏观策略研究主管华中炜称,由于出口竞争力下滑和内资加快"走出去"步伐,中国的"双顺差"已经面临明显的增长瓶颈,人民币的结构性升值动力已经较之前大幅减弱,因此预计今年升值幅度不会太大.

2012年间,人民币兑美元先贬后升,大开大阖之后全年累计升值约1%.当年中国经济在全球低迷中率先展露头角,中美货币政策又造成较大利差,加之国内外汇政策演变容许企业留存美元资产、且允许机构做空美元,促使人民币在下半年一路走升.

中国经济2012年成功实现软着陆,企稳回暖趋势已经形成.路透1月所做调查结果显示,大多数分析师预计2013年中国经济成长率将返回至8%以上,全年呈现"两头低、中间高"的特点;而伴随着经济复苏,通胀也将继续温和上升,但仍在可控范围内.

**期间面临阶段性贬值风险**

受访分析师也对人民币所面临的贬值风险做出了警示.外需若复苏不振人民币坚挺会拖累出口部门,以及国内经济回暖的实际进展等,都可能令人民币有贬值需求.

部分受访者认为人民币年内后期会在之前上涨的基础上小幅走贬.下半年国内经济回暖若难持续,或美国等主要经济体经济回暖使其宽松货币政策出现逆转预期,都可能令人民币回落.

联讯证券宏观分析师杨为(学+攵)表示,发达国家的经济今年很可能不会出现明显的趋势性变化,风险制约和硬环境改善的叠加或使得整体经济出现底部盘整,下半年中国与发达国家的利差很可能收窄,预计人民币出现顶部后于下半年小幅贬值.

而短期内由日本掀起的亚洲货币贬值潮,已经让"货币战"兵临城下.分析人士认为,中国资本帐户不完全开放使得战火难以烧进城墙,但短期内人民币面临贬值压力,这在近期人民币在中间价引导下温和走弱已有显现.

"近期在上周美元指数大幅下滑的同时,人民币中间价也同时下滑,这一现象还是比较少见的,我们认为这是中国货币当局为了应对地区货币的竞争性贬值态势,特别是日圆大幅贬值而采取的防御性策略,其未来发展局面将与日圆汇率走势密不可分."招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮称.