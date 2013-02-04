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货币新闻 | 2013年 2月 4日 星期一 20:38 BJT

美股盘前: 康宝莱股价挫跌13%

路透纽约2月4日 - 康宝莱(贺宝芙,Herbalife Ltd) 股价周一盘前挫跌13%.(完)

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