美股盘前: 沃尔玛股价下跌1.2%,摩根大通调降其评等至中性

《汇市简讯》澳元/美元继续缓步向下

0222GMT * 澳元/美元多次触及周二低点，盘中低点下移至0.7537，跌幅约为0.4% * 澳元/美元跌破200日移动均线支撑位0.7553，该水准现转变为阻力位 * 短期支撑位料在100日移动均线0.7512，随后为3月10日低点0.7498 * 若跌破0.7491周期低点，则可以进一步预言多头力量减弱 * 有可能更加接近0.7165-0.7750年内迄今涨势的50%回档位(约在0.7455) * 相关技术图表： http://reut.rs/2oFe71Y (完) (编译 郑茵 审校 高琦)