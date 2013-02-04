美股盘前: 沃尔玛股价下跌1.2%,摩根大通调降其评等至中性

标题新闻：法国总统大选电视辩论后的两份民调显示，马克龙的领先幅度缩小，但仍料将当选
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路透纽约2月4日 - 沃尔玛(Wal-Mart) 股价周一盘前下跌1.2%,此前摩根大通将其评级降至"中性".(完)
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0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。
0222GMT * 澳元/美元多次触及周二低点，盘中低点下移至0.7537，跌幅约为0.4% * 澳元/美元跌破200日移动均线支撑位0.7553，该水准现转变为阻力位 * 短期支撑位料在100日移动均线0.7512，随后为3月10日低点0.7498 * 若跌破0.7491周期低点，则可以进一步预言多头力量减弱 * 有可能更加接近0.7165-0.7750年内迄今涨势的50%回档位(约在0.7455) * 相关技术图表： http://reut.rs/2oFe71Y (完) (编译 郑茵 审校 高琦)