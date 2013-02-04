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货币新闻 | 2013年 2月 4日 星期一 21:37 BJT

美股盘前: 沃尔玛股价下跌1.2%,摩根大通调降其评等至中性

路透纽约2月4日 - 沃尔玛(Wal-Mart) 股价周一盘前下跌1.2%,此前摩根大通将其评级降至"中性".(完)

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