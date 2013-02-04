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货币新闻 | 2013年 2月 4日 星期一 23:07 BJT

表格:美国12月工厂订单较上月增长1.8%,预估为增长2.2%

路透2月4日 - 美国商务部周一公布,美国12月工厂订单较上月增长1.8%,预估为增长2.2%.11月为下跌0.3%.

美国12月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月增长4.3%(前值为成长4.6%) 以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比,%):

12月 11月 10月 总体新订单 1.8 -0.3 0.8

扣除运输 　0.2 -0.2 1.0

扣除国防 0.3 -0.3 0.8 耐久财 4.3 0.6 1.1 电脑/电子产品 4.1 0.8 1.8 运输设备 11.7 -0.7 -0.6 非国防资本财 3.3 -2.2 2.6 扣除飞机的非国防资本财

-0.3 3.3 3.0(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选

(编译 利棣儿; 审校 李军)

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