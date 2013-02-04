表格:美国12月工厂订单较上月增长1.8%,预估为增长2.2%

标题新闻：法国总统大选电视辩论后的两份民调显示，马克龙的领先幅度缩小，但仍料将当选
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路透2月4日 - 美国商务部周一公布,美国12月工厂订单较上月增长1.8%,预估为增长2.2%.11月为下跌0.3%.
美国12月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月增长4.3%(前值为成长4.6%) 以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比,%):
12月 11月 10月 总体新订单 1.8 -0.3 0.8
扣除运输 0.2 -0.2 1.0
扣除国防 0.3 -0.3 0.8 耐久财 4.3 0.6 1.1 电脑/电子产品 4.1 0.8 1.8 运输设备 11.7 -0.7 -0.6 非国防资本财 3.3 -2.2 2.6 扣除飞机的非国防资本财
-0.3 3.3 3.0(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选
(编译 利棣儿; 审校 李军)
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0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。
0222GMT * 澳元/美元多次触及周二低点，盘中低点下移至0.7537，跌幅约为0.4% * 澳元/美元跌破200日移动均线支撑位0.7553，该水准现转变为阻力位 * 短期支撑位料在100日移动均线0.7512，随后为3月10日低点0.7498 * 若跌破0.7491周期低点，则可以进一步预言多头力量减弱 * 有可能更加接近0.7165-0.7750年内迄今涨势的50%回档位(约在0.7455) * 相关技术图表： http://reut.rs/2oFe71Y (完) (编译 郑茵 审校 高琦)