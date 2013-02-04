表格: 美国财政部标售三个月国库券得标利率0.070%,投标倍数为4.72

韩国经济：家庭债务上升可能抑制消费--央行
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
路透华盛顿2月4日 - 美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.070 中值 0.060 低值 0.045 投资 0.071 价格 99.982306 高值得标比率 73.25% 投标倍数 4.72 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,267,400 总投标 151,186,267,400 竞争性投标得标 31,394,304,000 非竞争性投标得标 505,963,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/02/07 到期日 2013/05/09 CUSIP码 912796AF6 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 母红)
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。