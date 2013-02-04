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债券 | 2013年 2月 5日 星期二 00:33 BJT

表格: 美国财政部标售三个月国库券得标利率0.070%,投标倍数为4.72

路透华盛顿2月4日 - 美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.070 中值 0.060 低值 0.045 投资 0.071 价格 99.982306 高值得标比率 73.25% 投标倍数 4.72 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,267,400 总投标 151,186,267,400 竞争性投标得标 31,394,304,000 非竞争性投标得标 505,963,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/02/07 到期日 2013/05/09 CUSIP码 912796AF6 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 母红)

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