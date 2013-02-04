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债券 | 2013年 2月 5日 星期二 00:33 BJT

表格: 美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.110%,投标倍数为4.92

路透华盛顿2月4日 - 美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.110 中值 0.105 低值 0.080 投资 0.112 价格 99.944389 高值得标比率 53.35% 投标倍数 4.92 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 28,001,068,100 总投标 137,656,150,600 竞争性投标得标 27,009,501,500 非竞争性投标得标 491,566,600 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/02/07 到期日 2013/08/08 CUSIP码 912796AV1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)

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