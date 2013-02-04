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债券 | 2013年 2月 5日 星期二 04:47 BJT

美国热股: 麦格希暴跌,因美国司法部计划起诉标普2007年MBS评级案

路透纽约2月5日 - 麦格希集团(McGraw-Hill) 股价周一大幅下挫,录得2008年10月迄今最高单日跌幅,此前有消息称美国司法部计划起诉麦格希旗下标准普尔在2007年对一部分抵押贷款证券(MBS)交易作出的评级.

麦格希集团周一尾盘暴跌逾14%,报50.10美元.另一评等机构穆迪 受牵连,股价尾盘也重挫8.3%,报50.77美元.(完)

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