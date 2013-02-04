美国热股: 麦格希暴跌,因美国司法部计划起诉标普2007年MBS评级案

韩国经济：家庭债务上升可能抑制消费--央行
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
路透纽约2月5日 - 麦格希集团(McGraw-Hill) 股价周一大幅下挫,录得2008年10月迄今最高单日跌幅,此前有消息称美国司法部计划起诉麦格希旗下标准普尔在2007年对一部分抵押贷款证券(MBS)交易作出的评级.
麦格希集团周一尾盘暴跌逾14%,报50.10美元.另一评等机构穆迪 受牵连,股价尾盘也重挫8.3%,报50.77美元.(完)
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。