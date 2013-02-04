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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 07:29 BJT

纽约汇市: 欧元兑美元与日圆均下滑,政治不确定性重燃债务危机疑虑

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 欧元/美元                           1.3513      1.3639       -0.92       +2.42      1.3194
 美元/日圆                            92.36       92.72       -0.39       +6.48       86.74
 欧元/日圆                           124.84      126.75       -1.51       +9.08      114.45
 美元/瑞郎                           0.9082      0.9077       +0.06       -0.80      0.9155
 英镑/美元                           1.5760      1.5690       +0.45       -3.02      1.6251
 美元/加元                           0.9987      0.9963       +0.24       +0.67      0.9921
 澳元/美元                           1.0436      1.0405       +0.30       +0.41      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2273      1.2381       -0.87       +1.64      1.2075
 欧元/英镑                           0.8572      0.8692       -1.38       +5.64      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8431      0.8453       -0.26       +1.79      0.8283
 美元/挪威克朗                       5.4748      5.4533       +0.39       -1.59      5.5630
 欧元/挪威克朗                       7.3995      7.4375       -0.51       +0.81      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.3217      6.3015       +0.32       -2.72      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.5475      8.6000       -0.61       -0.35      8.5777
                                                                                           
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算
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 (编译/审校 洪曦/李爽/张荻/程琳)

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