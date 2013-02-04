纽约汇市: 欧元兑美元与日圆均下滑,政治不确定性重燃债务危机疑虑

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3513 1.3639 -0.92 +2.42 1.3194 美元/日圆 92.36 92.72 -0.39 +6.48 86.74 欧元/日圆 124.84 126.75 -1.51 +9.08 114.45 美元/瑞郎 0.9082 0.9077 +0.06 -0.80 0.9155 英镑/美元 1.5760 1.5690 +0.45 -3.02 1.6251 美元/加元 0.9987 0.9963 +0.24 +0.67 0.9921 澳元/美元 1.0436 1.0405 +0.30 +0.41 1.0393 欧元/瑞郎 1.2273 1.2381 -0.87 +1.64 1.2075 欧元/英镑 0.8572 0.8692 -1.38 +5.64 0.8114 新西兰元/美元 0.8431 0.8453 -0.26 +1.79 0.8283 美元/挪威克朗 5.4748 5.4533 +0.39 -1.59 5.5630 欧元/挪威克朗 7.3995 7.4375 -0.51 +0.81 7.3403 美元/瑞典克朗 6.3217 6.3015 +0.32 -2.72 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.5475 8.6000 -0.61 -0.35 8.5777 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算 . 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 洪曦/李爽/张荻/程琳)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。