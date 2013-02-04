澳新经济指标预测--2月5日-2月12日****

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向

路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。