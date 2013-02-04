澳新经济指标预测--2月5日-2月12日****

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
路透2月5日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 2月4日当周 2月5日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲房价指数 第四季 持平 +0.3% 0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 12月 逆差8 逆差26.37 进口 -- +2.0% 出口 -- +1.0% 0330 澳洲央行利率决议 2月 3.00% 3.00% 2月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% -0.1% 第四季 +0.3% -0.1% 2145 新西兰HLFS失业率 第四季 7.1% 7.3% 就业增长(较前季) +0.4% -0.4% 就业参与率 68.5% 68.4% 2月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲就业人数(万人) 1月 增加0.5 减少0.55 全职就业人数(万人) -- 减少1.38 就业参与率 65.1% 65.1% 失业率 5.5% 5.4% 2月7-12日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 新西兰房地产协会(REINZ)房价指 1月 -- -0.6% 数(较前月) -- +6.7% (较上年同期) 2月8日(五) 暂无重要经济数据公布 2月11日当周 2月11日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲房屋融资 12月 -- -0.5% 投资房屋融资 12月 -- -3.3% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 1月 -- +0.3% (较上年同期) -- +3.6% 2月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 1月 -- -4.0 企业信心指数 1月 -- 3 2月12-13日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 澳洲消费者信心指数 2月 -- +0.6%
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。