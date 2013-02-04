日韩经济指标预测--2月5日-2月12日****

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
路透2月5日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 2月4日当周 2月5日(二) 暂无重要经济数据公布 2月6-7日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月底 -- 12,681 2月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,631 外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超2,486 2350 日本机械订单(较前月) 12月 -0.7% +3.9% 机械订单(较上年同期) -2.9% +0.3% 2月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 12月 -- -0.6 领先指标(较前月) -- -0.9 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +1.2% 2350 日本未经季节调整经常帐(较上年同期) 12月 -- -- 未经季节调整的经常帐(亿日圆) 赤字1,442 赤字2,224 2月8日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 45.8 2月11日当周 2月11日(一) 暂无重要经济数据公布 2月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 1月 -- 39.2 2100 韩国出口物价(较上年同期) 1月 -- -6.2% 进口物价(较上年同期) -- -8.8% 2300 韩国失业率 1月 3.0% 2350 日本企业物价指数(较上月) 1月 -- +0.3% (较上年同期) -- -0.6% (完)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。