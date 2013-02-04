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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 06:47 BJT

****日韩经济指标预测--2月5日-2月12日****

路透2月5日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    
   
  
  2月4日当周
      
 2月5日(二)
 暂无重要经济数据公布
   
 2月6-7日
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2350      日本外汇储备(亿美元)                         1月底             --        12,681
      
 2月6日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                      前周             --     买超6,631
              外资投资日本股市(亿日圆)                                    --     买超2,486
 2350      日本机械订单(较前月)                          12月          -0.7%         +3.9%
              机械订单(较上年同期)                                     -2.9%         +0.3%
      
 2月7日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0500      日本同时指标(较前月)                          12月             --          -0.6
              领先指标(较前月)                                            --          -0.9
 2350      日本银行放款余额(较上年同期)                   1月             --         +1.2%
 2350      日本未经季节调整经常帐(较上年同期)            12月             --            --
              未经季节调整的经常帐(亿日圆)                         赤字1,442     赤字2,224
     
 2月8日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0500      日本服务业景气判断指数                         1月             --          45.8
 
  2月11日当周
 2月11日(一)
 暂无重要经济数据公布
        
 2月12日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0500      日本消费者信心指数                             1月             --          39.2
 2100      韩国出口物价(较上年同期)                       1月             --         -6.2%
              进口物价(较上年同期)                                        --         -8.8%
 2300      韩国失业率                                     1月                         3.0%
 2350      日本企业物价指数(较上月)                       1月             --         +0.3%
                         (较上年同期)                                     --         -0.6%
 (完)

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