全球外汇市场2月5日主要消息

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
(除特别说明外,均为GMT时间)
2月4日(一)
2145 - 新西兰第四季劳工成本指数
2月5日(二)
-- - 澳洲央行利率决议
-- - 德国经济部长罗斯勒访问阿尔及利亚和利比亚
-- - 日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁会议后举行记者会
0001 - 英国1月BRC同店零售销售
0030 - 澳洲第四季房价指数
0030 - 澳洲12月商品服务贸易收支
0700 - 瑞士12月贸易收支
0730 - 瑞典1月服务业采购经理人指数(PMI)
0843 - 意大利1月Markit/ADACI服务业PMI
0848 - 法国1月Markit服务业PMI
0853 - 德国1月Markit服务业PMI
0858 - 欧元区1月Markit服务业PMI
0928 - 英国1月Markit/CIPS服务业PMI
1000 - 欧元区12月零售销售
1000 - 意大利消费者物价指数(CPI)1月初值
1230 - 瑞士央行理事Fritz Zurbrugg讲话
1245 - 美国ICSC/高盛连锁店销售
1330 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克就"社区银行"发表讲话
1355 - 美国Redbook连锁店销售
1500 - 美国1月供应管理协会(ISM)非制造业指数
1500 - 美国2月IBD消费者信心指数
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布尔日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (翻译 张荻; 审校 张涛)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。