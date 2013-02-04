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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 06:43 BJT

全球外汇市场2月5日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月4日(一)

2145 - 新西兰第四季劳工成本指数

2月5日(二)

-- - 澳洲央行利率决议

-- - 德国经济部长罗斯勒访问阿尔及利亚和利比亚

-- - 日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁会议后举行记者会

0001 - 英国1月BRC同店零售销售

0030 - 澳洲第四季房价指数

0030 - 澳洲12月商品服务贸易收支

0700 - 瑞士12月贸易收支

0730 - 瑞典1月服务业采购经理人指数(PMI)

0843 - 意大利1月Markit/ADACI服务业PMI

0848 - 法国1月Markit服务业PMI

0853 - 德国1月Markit服务业PMI

0858 - 欧元区1月Markit服务业PMI

0928 - 英国1月Markit/CIPS服务业PMI

1000 - 欧元区12月零售销售

1000 - 意大利消费者物价指数(CPI)1月初值

1230 - 瑞士央行理事Fritz Zurbrugg讲话

1245 - 美国ICSC/高盛连锁店销售

1330 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克就"社区银行"发表讲话

1355 - 美国Redbook连锁店销售

1500 - 美国1月供应管理协会(ISM)非制造业指数

1500 - 美国2月IBD消费者信心指数

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (翻译 张荻; 审校 张涛)

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