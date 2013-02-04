金砖国家: 2月4日股汇市收盘纵览

以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月4日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 收低0.01%,报1,072.73点.

中国股市:周一小幅收升,并刷新近九个月收盘高点.沪综指收报2,428.154点,涨9.134点或0.38%,此前收盘高点是去年5月8日的2,448.884点;上海A股今日成交额放大至1,520亿元人民币,较上日1,251亿元增逾两成,上一高点是去年3月14日的1,702亿元.

香港股市:回吐早盘涨幅,因为继中国保监会批准汇丰出售平安H股股权的申请后,投资者对中资保险类股锁定获利,拖累大盘.恒生指数收低0.2%,报23,685点,四个交易日来第二次受到23,900点附近图表阻力位的压制.恒生国企指数跌0.5%.

中国汇市:人民币兑美元即期收跌,并创五周来最低水平,因最近日圆、韩元以及林吉特等亚洲邻国货币贬值明显,推动中间价有所走跌.交易员称,今日人民币走势一度趋强,但随后遭遇中资大行购汇打压,令人民币即期小幅走跌.境内美元人民币一年期掉期升水报990点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3318元. ========================================================================================

印度股市:跌至三周低点,IDFC等企业季度财报令人失望,累及股价,此外投资者纷纷了结近期ONGC等表现超越大盘的个股获利.指标BSE指数 下跌0.15%或30点,收报19,751.19点,为1月11日以来最低收位.NSE指数 跌0.19%或11.65点,收报5,987.25点,收位低于重要的心理关口6,000点.

印度汇市:印度卢比兑美元下滑,自稍早所及的三个半月高点回落,国内股市下滑累及此间市场,尽管即将到来的政府售股带动的资金流入本周将支撑卢比.政府周四料会透过售股来融资约20美元,交易员预计该笔交易可能带动海外资金流入3-5亿美元.卢比兑美元 收报53.285/295,上日收盘价为53.19/20. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收低至1,606.840点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低1.12%至852.82点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 下滑0.76%至30.0875,卢布兑欧元 涨0.58%,报40.6435. ========================================================================================

巴西股市:下滑,石油生产商Petrobras和OGX股价受挫,因市场对获利和产出存疑.圣保罗交易所Bovespa指数 三个交易日来首次下滑,跌1.29%至59,574.15,Petrobras跌1.84%,累及大盘.

巴西汇市:巴西雷亚尔 连续第四个交易日几无变动,在1.99附近徘徊.投资者将巴西央行最近一次入市干预视为是决策者希望雷亚尔能维持在关口2附近,以避免进一步引发通胀压力的信号. ========================================================================================

南非股市:收盘近持平,较纪录高位回落,综合指数 跌0.07%,报40,571.82点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 持平于36,225.21点,较纪录高位36,421.32回落.