《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月4日

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 53.64 -2.88 -5.10 2882315 搜狐 46.49 -2.73 -5.55 1445282 网易 46.30 -0.83 -1.76 660625 百度 107.20 -1.41 -1.30 6061632 亚信科技 11.01 -0.07 -0.63 257902 台湾 台湾积体电路 17.90 -0.17 -0.94 896503 联电 1.93 -0.02 -1.03 352629 日月光 4.06 -0.02 -0.49 131621 硅品精密 5.23 -0.02 -0.29 903488 和信超媒体 1.09 +0.01 +0.93 43878 友达 3.81 -0.11 -2.81 208527 中华电信 31.57 -0.31 -0.97 53992 台湾国际航电 37.98 -0.52 -1.35 1210905 香港 中国移动 54.41 -0.54 -0.98 182327 中国联通 15.91 -0.34 -2.09 226610 中国电信 54.18 -1.12 -2.03 38800 中芯国际 2.95 -0.14 -4.53 152045 电讯盈科 4.50 -0.04 -0.88 5440 (完) (整理 李爽; 审校 于春红)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。