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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 07:25 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月4日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:         
                                                                               
 公司名          股票代码          收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                          
 中国                                                                
 新浪                                 53.64       -2.88       -5.10     2882315
 搜狐                                 46.49       -2.73       -5.55     1445282
 网易                                 46.30       -0.83       -1.76      660625
 百度                                107.20       -1.41       -1.30     6061632
 亚信科技                             11.01       -0.07       -0.63      257902
                                                                               
 台湾                                                                
 台湾积体电路                         17.90       -0.17       -0.94      896503
 联电                                  1.93       -0.02       -1.03      352629
 日月光                                4.06       -0.02       -0.49      131621
 硅品精密                              5.23       -0.02       -0.29      903488
 和信超媒体                            1.09       +0.01       +0.93       43878
 友达                                  3.81       -0.11       -2.81      208527
 中华电信                             31.57       -0.31       -0.97       53992
 台湾国际航电                         37.98       -0.52       -1.35     1210905
                                                                               
 香港                                                                
 中国移动                             54.41       -0.54       -0.98      182327
 中国联通                             15.91       -0.34       -2.09      226610
 中国电信                             54.18       -1.12       -2.03       38800
 中芯国际                              2.95       -0.14       -4.53      152045
 电讯盈科                              4.50       -0.04       -0.88        5440
 (完)

 (整理 李爽; 审校 于春红)

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