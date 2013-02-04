重温稿-路透调查: 澳洲央行2月会议料将维持利率不变

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
路透2月5日--- - 路透悉尼2月1日 - 路透调查显示,澳洲央行周二会议几乎肯定会维持利率不变,但今年稍晚可能再次放松政策.
受访的23位经济分析师中,有22人预计澳洲央行2月5日会议将维持3%的利率不变.澳洲央行上次降息是在去年12月.
"情况似乎比前几个月有所改善,铁矿石价格亦大幅提高,"德意志银行首席分析师Adam Boyton表示.
澳洲央行去年共降息125个基点,称因通胀温和、国内劳动力市场较弱以及澳洲一些主要资源类出口商品价格下滑.
不过澳洲主要出口获利来源--铁矿石.IO62-CNI=SI1月价格触及15个月高位,点亮澳洲经济前景.
银行间利率期货<0#YIB:>显示,降息25个基点的机率为20%,互换市场 交易显示的降息机率略高,为23%.
周五的调查还显示,大多数经济分析师预计澳洲央行今年下半年将降息至2.75%.七位分析师预计12月还会降息.
澳新银行(澳盛银行,ANZ)和麦格理均预计澳洲央行今年会降息至2.0%.(完)
(编译 杜明霞; 审校 田建华)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。