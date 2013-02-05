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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 08:00 BJT

《中国报摘》--中国证券报2月5日

* 头版头条:

--1月中国四大行新增信贷高达3,700亿元人民币左右,大幅高于去年同期的3,200亿元.记者从多家股份制银行和城商行处了解到,1月新增信贷增量较大,同比和环比都出现明显增长.机构普遍预计行业信贷投放在1万亿元左右,同比增幅超三成.

* 其他:

--国家外汇管理局公布,截至1月末合格境外机构投资者(QFII)投资额度合计399.85亿美元,1月新增投资额度25.42亿美元.

--沿边地区开发开放规划有望年内公布,拟提出建设120个沿边开放口岸,优惠政策包括金融、财政、土地供应等诸多方面.

--保监会发布的通知称,将对保险机构投资业务实施牌照化管理,并统一向社会公布险企每类投资能力的风险责任人,进一步放宽险资投资渠道.

--国家发改委、能源局发布《煤炭产业政策》(修订稿),对产业规模化、集约化发展提出具体要求,其中山西、内蒙古、陕西北部等地区煤企规模应不低于300万吨/年,并鼓励煤企强强联合和兼并重组.

--万科 B转H方案获股东大会通过.

--业内人士认为,2月份国际油价将延续震荡上行趋势,受此影响,三地(辛塔、迪拜、布伦特)原油变化率很有可能在春节后"破四"(4%),从而带来2013年国内成品油价的"首次上调".(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴; 审校 张喜良)
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