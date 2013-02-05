《中国报摘》--中国证券报2月5日

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 头版头条:
--1月中国四大行新增信贷高达3,700亿元人民币左右,大幅高于去年同期的3,200亿元.记者从多家股份制银行和城商行处了解到,1月新增信贷增量较大,同比和环比都出现明显增长.机构普遍预计行业信贷投放在1万亿元左右,同比增幅超三成.
* 其他:
--国家外汇管理局公布,截至1月末合格境外机构投资者(QFII)投资额度合计399.85亿美元,1月新增投资额度25.42亿美元.
--沿边地区开发开放规划有望年内公布,拟提出建设120个沿边开放口岸,优惠政策包括金融、财政、土地供应等诸多方面.
--保监会发布的通知称,将对保险机构投资业务实施牌照化管理,并统一向社会公布险企每类投资能力的风险责任人,进一步放宽险资投资渠道.
--国家发改委、能源局发布《煤炭产业政策》(修订稿),对产业规模化、集约化发展提出具体要求,其中山西、内蒙古、陕西北部等地区煤企规模应不低于300万吨/年,并鼓励煤企强强联合和兼并重组.
--万科 B转H方案获股东大会通过.
--业内人士认为,2月份国际油价将延续震荡上行趋势,受此影响,三地(辛塔、迪拜、布伦特)原油变化率很有可能在春节后"破四"(4%),从而带来2013年国内成品油价的"首次上调".(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴; 审校 张喜良)
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 美元指数本周周线有望温和上升 * 欧元下挫，受欧洲央行总裁德拉吉偏鸽派的言论影响 * 美国3月份非农就业岗位料增加18万个 路透东京4月7日 - 美元周五微涨，本周周线有望微幅上涨，投资者怀着紧张的心情等待中美两国领导人会面的结果以及美国月度就业报告的发布，该报告或将支持美国进一步加息的看法。 美元指数 上升0.1%至100.73，本周迄今累计上升0.4%。 美元兑日圆 小幅上涨0.1%至110.92，本周下跌0.4%。 据路透调查，周五稍晚将公布的美国非农就业报告料将显示，3月就业岗位增长18万个，2月为增长23.5万个，这可能加强美联储今年再升息两次的预期。 市场还在关注美国总统特朗普和中国国家主席习近平首次会晤，贸易和朝鲜军事问题是焦点。 “我觉得市场对中美峰会没有特别高的期望，”东京Brown Brothers Harriman资深汇率分析师Masashi Murata称。 “我认为美国非农就业数据出炉前，美元今天将横盘整理，朝鲜
路透香港4月7日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周五公布，担保子公司发行本金总额为5亿美元的高级永续资本证券，息率5.75%。