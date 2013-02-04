《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月5日

路透香港2月5日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.754港元 ) 美股道琼工业指数 周一收低129.71点或0.93%,报13,880.08点.市场对欧元区危机的忧虑再度浮现,导 致股市在近期上涨后回落. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 202.910 -2.35 20878 15.734 -1.66 中国铝业 11.550 -4.70 107580 3.582 -2.12 中国移动 54.410 -0.98 182327 84.379 -0.85 中国人寿 48.160 -4.18 117304 24.896 -1.99 中石油 136.980 -4.77 100395 10.621 -2.91 中石化 112.570 -7.20 161940 8.729 -6.55 汇丰控股 55.720 -1.95 217653 86.411 -1.64 中电信 54.180 -2.03 38800 4.201 -0.92 中国联通 15.910 -2.09 226610 12.337 -2.09 兖州煤业 16.760 -3.40 93399 12.996 -2.14 华能国际 39.100 -3.81 38482 7.580 -2.07 南方航空 29.500 0.41 17582 4.575 -2.25 东方航空 22.730 -1.56 1726 1.762 -51.04 中芯国际 2.950 -4.53 152045 0.457 -4.69 (完) (整理 李珊珊)