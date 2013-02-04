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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 07:48 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月5日

路透香港2月5日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.754港元      )
 
 美股道琼工业指数      周一收低129.71点或0.93%,报13,880.08点.市场对欧元区危机的忧虑再度浮现,导
 致股市在近期上涨后回落. 
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       202.910   -2.35      20878            15.734      -1.66
 中国铝业                      11.550   -4.70     107580             3.582      -2.12
 中国移动                      54.410   -0.98     182327            84.379      -0.85
 中国人寿                      48.160   -4.18     117304            24.896      -1.99
 中石油                       136.980   -4.77     100395            10.621      -2.91
 中石化                       112.570   -7.20     161940             8.729      -6.55
 汇丰控股                      55.720   -1.95     217653            86.411      -1.64
 中电信                        54.180   -2.03      38800             4.201      -0.92
 中国联通                      15.910   -2.09     226610            12.337      -2.09
 兖州煤业                      16.760   -3.40      93399            12.996      -2.14
 华能国际                      39.100   -3.81      38482             7.580      -2.07
 南方航空                      29.500    0.41      17582             4.575      -2.25
 东方航空                      22.730   -1.56       1726             1.762     -51.04
 中芯国际                       2.950   -4.53     152045             0.457      -4.69  (完)
 
 (整理 李珊珊)

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