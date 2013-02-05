中国经济: 沿边地区开发开放规划有望年内公布,将拉动沿边基建投资--报载

该规划将涉及黑龙江、辽宁、吉林、内蒙古、新疆、西藏、广西、云南等八省区,涵盖长达2.2万公里的内陆边境线,边境贸易对象为俄罗斯、朝鲜、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等14个与中国接壤的周边国家.这120个口岸分为一类口岸和二类口岸,其中一类口岸87个,将在原有城市的基础上加快城镇基础设施和公共服务体系建设,同时建立产业和贸易重点园区. 根据规划,内陆省份将以沿边口岸为依托,开拓新的外部市场,开展互补性贸易,促进边民互惠式贸易,弥补沿边地区大宗商品贸易的不足.沿边地区开发开放主要分为三个大区域,东北地区将建成面向东北亚等重要区域桥头堡,西北地区将建成向中西亚开放的桥头堡,西南地区主要面向东盟、东南亚地区. 参照沿海特区的建设经验,各口岸城市将依据地区实情建设经济开发区、国际合作示范区及重点开发开放试验区等,执行不同的优惠政策.优惠政策涉及金融、财政、人才引进、环境保护和土地供应等方面.为推进金融服务边境贸易,该规划提出将推进边境贸易人民币结算服务. 业内人士分析,从已开展建设的试验区来看,相关优惠政策的支持力度会很大.例如,霍尔果斯中哈国际合作中心区域内执行的政策是:由国内进入该中心的基础设施建设物资和中心内企业自用设备,按照出口贸易政策予以退税;企业从哈方进口基础设施建设物资和区内设施自用设备进入该中心中方区域,按照保税区政策免征关税及进口环节增值税;从该中心进入中方境内的货物按一般贸易照章征收关税和进口环节增值税.