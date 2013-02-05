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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 08:14 BJT

《香港报摘》--信报2月5日

* 要闻版头条:

--环球经济喘定回稳,1月欧美以至中港股市集体亢奋,带动当月强积金(MPF)股票基金回报持续上升,达4.36%,为自去年9月以来表现最佳.反观债券基金表现明显失色,1月继续录得负回报,且扩大至负0.78%. * 其他:

--香港金管局总裁陈德霖指出,近期楼价及成交均有回升趋势,包括按揭贷款的家庭负债占本地生产总值(GDP)已回升至59%,接近历史高位,金管局不排除推出第六轮措施.

--香港认股证(窝轮,Warrant)五大发行商之一法兴,昨日因技术问题,令流通量提供服务受到影响,部份报价停逾两个小时.港交所 已要求法兴尽快提事件报告.

--农历新年前上市的两只新股,超购650倍的时计宝 及超购逾50倍的荣阳 于今天挂牌,前者暗盘价造好,较招股价升15.6%,每手赚420港元;后者暗盘价仅升2.9%,每手赚120港元.

--中国东方集团 发布盈警称,附属公司管理层出现失误导致直接经济损失,预告去年净利润将大幅减少.(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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