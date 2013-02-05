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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 08:15 BJT

《台湾报摘》--经济日报2月5日

* 头版头条:

--美股近期一波强力涨势,放大台股外资回补力道,外资持股占台股总市值比重已上升到34.32%,创下近六年来新高.在价量俱扬且外资强力买超下,万宝投顾董事长朱成志说,大盘在封关前两个交易日要冲过8,000点关卡已非难事.

* 其他:

--台湾银行董事长刘灯城昨天表示,台银今、明两天就会运送逾2,000万台币现钞到大陆台银上海分行,这是台湾首批台币不必透过第三地银行直接登陆,并将力拚春节前让台币现钞兑换业务在大陆启动.

--永丰金控 昨日宣布,将与对岸厦门金圆投资集团旗下的金财投资合资成立券商,争取成为大陆福建地区台资持股51%合资全牌照券商.由于富邦金 日前已宣布与福建省属集团合作争取,福建这一张合资全照券商牌已形成双龙抢珠局面.

--全球最大半导体微影设备厂荷商艾司摩尔(ASML) 在台积电 董事长张忠谋引荐下,评估进驻中科二林园区,估计投资金额上看千亿台币,是继鸿海 、上银 之后,二林园区最受瞩目的进驻厂商.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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