《台湾报摘》--经济日报2月5日

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 头版头条:
--美股近期一波强力涨势,放大台股外资回补力道,外资持股占台股总市值比重已上升到34.32%,创下近六年来新高.在价量俱扬且外资强力买超下,万宝投顾董事长朱成志说,大盘在封关前两个交易日要冲过8,000点关卡已非难事.
* 其他:
--台湾银行董事长刘灯城昨天表示,台银今、明两天就会运送逾2,000万台币现钞到大陆台银上海分行,这是台湾首批台币不必透过第三地银行直接登陆,并将力拚春节前让台币现钞兑换业务在大陆启动.
--永丰金控 昨日宣布,将与对岸厦门金圆投资集团旗下的金财投资合资成立券商,争取成为大陆福建地区台资持股51%合资全牌照券商.由于富邦金 日前已宣布与福建省属集团合作争取,福建这一张合资全照券商牌已形成双龙抢珠局面.
--全球最大半导体微影设备厂荷商艾司摩尔(ASML) 在台积电 董事长张忠谋引荐下,评估进驻中科二林园区,估计投资金额上看千亿台币,是继鸿海 、上银 之后,二林园区最受瞩目的进驻厂商.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 美元指数本周周线有望温和上升 * 欧元下挫，受欧洲央行总裁德拉吉偏鸽派的言论影响 * 美国3月份非农就业岗位料增加18万个 路透东京4月7日 - 美元周五微涨，本周周线有望微幅上涨，投资者怀着紧张的心情等待中美两国领导人会面的结果以及美国月度就业报告的发布，该报告或将支持美国进一步加息的看法。 美元指数 上升0.1%至100.73，本周迄今累计上升0.4%。 美元兑日圆 小幅上涨0.1%至110.92，本周下跌0.4%。 据路透调查，周五稍晚将公布的美国非农就业报告料将显示，3月就业岗位增长18万个，2月为增长23.5万个，这可能加强美联储今年再升息两次的预期。 市场还在关注美国总统特朗普和中国国家主席习近平首次会晤，贸易和朝鲜军事问题是焦点。 “我觉得市场对中美峰会没有特别高的期望，”东京Brown Brothers Harriman资深汇率分析师Masashi Murata称。 “我认为美国非农就业数据出炉前，美元今天将横盘整理，朝鲜
路透香港4月7日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周五公布，担保子公司发行本金总额为5亿美元的高级永续资本证券，息率5.75%。