《台湾报摘》--工商时报2月5日

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 头版头条:
--1月台湾制造业采购经理人指数(PMI)上升至57.7%,除扩张速度加快,更是连续四个月整体趋势向上,且达亚洲四小龙之首.调查单位中华经济研究院长吴中书表示,台湾制造业跟紧国际景气好转,厂商对景气翻扬有感,相关数据上升速度超过调查单位预期.
* 其他:
--兆丰金 董事长蔡友才表示,兆丰金已就存款及理财两大面向作好DBU(外汇指定银行)开放人民币业务的准备,首推十档理财商品本周三全面上架迎战,导引客户人民币资金"兵分两路",相关商品投报酬率最高更达4%.
--宏达电 释出第一季营收顶多持平的大利空消息,花旗环球证券指出,宏达电再次崛起的"机会之窗"越来越小,率先将目标价调降至205台币,瑞银证券则预估股价短线恐先回测250-260台币,再看新机M7效应.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 美元指数本周周线有望温和上升 * 欧元下挫，受欧洲央行总裁德拉吉偏鸽派的言论影响 * 美国3月份非农就业岗位料增加18万个 路透东京4月7日 - 美元周五微涨，本周周线有望微幅上涨，投资者怀着紧张的心情等待中美两国领导人会面的结果以及美国月度就业报告的发布，该报告或将支持美国进一步加息的看法。 美元指数 上升0.1%至100.73，本周迄今累计上升0.4%。 美元兑日圆 小幅上涨0.1%至110.92，本周下跌0.4%。 据路透调查，周五稍晚将公布的美国非农就业报告料将显示，3月就业岗位增长18万个，2月为增长23.5万个，这可能加强美联储今年再升息两次的预期。 市场还在关注美国总统特朗普和中国国家主席习近平首次会晤，贸易和朝鲜军事问题是焦点。 “我觉得市场对中美峰会没有特别高的期望，”东京Brown Brothers Harriman资深汇率分析师Masashi Murata称。 “我认为美国非农就业数据出炉前，美元今天将横盘整理，朝鲜
路透香港4月7日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周五公布，担保子公司发行本金总额为5亿美元的高级永续资本证券，息率5.75%。