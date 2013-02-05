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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 08:25 BJT

《台湾报摘》--工商时报2月5日

* 头版头条:

--1月台湾制造业采购经理人指数(PMI)上升至57.7%,除扩张速度加快,更是连续四个月整体趋势向上,且达亚洲四小龙之首.调查单位中华经济研究院长吴中书表示,台湾制造业跟紧国际景气好转,厂商对景气翻扬有感,相关数据上升速度超过调查单位预期.

* 其他:

--兆丰金 董事长蔡友才表示,兆丰金已就存款及理财两大面向作好DBU(外汇指定银行)开放人民币业务的准备,首推十档理财商品本周三全面上架迎战,导引客户人民币资金"兵分两路",相关商品投报酬率最高更达4%.

--宏达电 释出第一季营收顶多持平的大利空消息,花旗环球证券指出,宏达电再次崛起的"机会之窗"越来越小,率先将目标价调降至205台币,瑞银证券则预估股价短线恐先回测250-260台币,再看新机M7效应.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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