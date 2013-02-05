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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 08:28 BJT

日本个股:日立大跌6.4%,此前下调全年营业利润预估

路透东京2月5日 - 日本日立周二大跌6.4%,此前下调全年营业利润预估. (完)
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