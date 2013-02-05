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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 08:28 BJT

中港个股: 中石化将配售28.45亿股H股,预计筹资240亿港元

路透香港2月5日 - 亚洲最大炼油商---中国石油化工股份有限公司 表示,将配售28.45亿股H股,预计筹资240亿港元,将占扩大后H股股份的14.5%.

中石化周一晚间在港交所发布公告指出,每股配售价格为8.45港元,较2月4日收盘价9.34港元折让约9.5%,较前五个交易日平均收盘折让约10.0%.

"配售为本公司提供优化资本结构和财务结构的良机,亦通过吸引若干高品质机构投资者参与配售,进一步丰富本公司股东基础."中石化在公告中称.

公司表示,配售所得款项将用以一般运营资金.

高盛为此配售H股的全球协调人、账簿管理人及配售代理.(完) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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