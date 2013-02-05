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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 08:35 BJT

《香港报摘》--经济日报2月5日

* 要闻版头条:

--中国石油化工股份有限公司 将集资240亿港元,股市将添压. * 其他:

--大型银行加入按息战,以抢市场占有率,中银 推拆息按揭(H按）,息率低至H+1.7厘,实际利率1.93厘,与交银、花旗等中小型银行看齐.业界估计,随着大行推低息H按,或刺激H按选用比例回升.

--内地楼市逐步升温,渣打昨发表调查显示,超过一半的地产发展商有意在未来三到六个月购买土地。同时,发展商预期今年楼市会有10%以上升幅.

--金管局总裁陈德霖称,外汇基金不是主权基金,必须维持香港金融和银行的稳定性和流动性,不会在香港进行策略性投资.(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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