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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 08:39 BJT

《汇市简讯》美元兑菲律宾披索料上涨

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* 美元兑菲律宾披索在40.65-40.75区间交投,避险情绪可能会引发空头回补

* 无本金交割远期外汇(NDF)海外市场在40.62-40.65间交投,纽约市场收报40.63-40.67

* 股市资金流入以及基本面因素仍支撑披索(完)

(编译: 孙茉莉; 审校 张涛)
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