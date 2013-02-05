中国保险:保险机构投资业务将实行牌照化管理--保监会

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
路透北京2月5日 - 中国保监会日前发布通知,要求保险机构开展有关投资业务,需按规定备案能力,对股票投资等投资管理业务实施一定意义上的牌照化管理.
周一晚间刊登在保监会网站的新闻稿称,允许保险集团整合内部资源,构建股权和不动产投资的统一专业平台;简化股权和不动产投资能力的现场评估程序,提高评估工作质量;对购置自用性不动产或投资保险类企业股权,不作能力备案要求.
"中国保监会将加强保险机构投资能力的持续监管,监督保险机构投资管理能力的合规性,对不符合规定的可以暂停或取消已经备案的能力资格."新闻稿称.
保监会要求,保险机构开展投资能力建设,应当建立风险责任人或持牌人制度,将投资能力建设的风险责任落实到人;明确风险责任人的类别、数量、资质及专业能力等要素,要求其每年接受相关培训学习.
新闻稿表示,中国保监会梳理了现有的保险机构投资能力,借鉴国际经验,以渠道为基础,将投资管理能力明确为股票投资能力等七类,要求保险机构增强投资能力建设和监管体系的系统性和规范性.
根据保监会此前出台的政策,中国的保险公司可以更加灵活地分散投资渠道,包括可以投资信用相关的金融产品(如银行的理财产品和资产支持证券,保险公司最多可投资其总资产的30%.)此外,保险公司投资基础设施债券和房地产相关资产不超过其总资产的20%,过去为10%.
评级机构惠誉此前发布报告称,由于中国保监会最近实施了一系列推动保险行业自由化的政策,中国的寿险公司或会面临新投资渠道带来的风险. (完) (发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 美元指数本周周线有望温和上升 * 欧元下挫，受欧洲央行总裁德拉吉偏鸽派的言论影响 * 美国3月份非农就业岗位料增加18万个 路透东京4月7日 - 美元周五微涨，本周周线有望微幅上涨，投资者怀着紧张的心情等待中美两国领导人会面的结果以及美国月度就业报告的发布，该报告或将支持美国进一步加息的看法。 美元指数 上升0.1%至100.73，本周迄今累计上升0.4%。 美元兑日圆 小幅上涨0.1%至110.92，本周下跌0.4%。 据路透调查，周五稍晚将公布的美国非农就业报告料将显示，3月就业岗位增长18万个，2月为增长23.5万个，这可能加强美联储今年再升息两次的预期。 市场还在关注美国总统特朗普和中国国家主席习近平首次会晤，贸易和朝鲜军事问题是焦点。 “我觉得市场对中美峰会没有特别高的期望，”东京Brown Brothers Harriman资深汇率分析师Masashi Murata称。 “我认为美国非农就业数据出炉前，美元今天将横盘整理，朝鲜
路透香港4月7日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周五公布，担保子公司发行本金总额为5亿美元的高级永续资本证券，息率5.75%。