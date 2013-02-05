《香港报摘》--其他报纸重要消息2月5日

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 明报
--比亚迪股份 的电动车e6推出市场两年,早有意来香港开拓市场.有接近比亚迪的消息人士透露,最快下月正式来港推售,售价与深圳相若.
--市场消息指,旺角区西洋菜南街银行中心港铁站对出,由资深投资者尹柏权持有的58至60号地下1号舖连阁楼及一楼,该舖近日以约5.67亿港元售予资本策略 及永光地产或相关人士,为近年来旺角最大宗舖位买卖成交. * 星岛日报
--为在短期内增加资助房屋供应,房屋委员会宣布下月底将重新推出800多个剩余居屋货尾单位,几乎全部是天水围天颂苑单位,建议售价由119万至210万港元.
--金融发展局主席查史美伦强调,金发局不会成为香港主权基金,暂不会独立注册为担保有限公司,更不会接受外来捐款,只会充当港府的谘询组织. * 苹果日报
--体育用品股361度 公布去年第四季营运数据,指其4,000间分店的同店销售增长4.3%,期内净增加了12间分店.截至去年底,分店数目为8,082间.
--有七间中小型股票于周一发盈警,其中包括王朝酒业 、大唐新能源 及体育用品股美克 等. * 东方日报
--消息指,恒基地产 等的中环安兰街商业零售楼花项目一个中层单位,市传已率先获出价高约1亿港元洽购,尺价高达4万港元,势创同类楼上舖物业尺价及单一做价新高. * 文汇报
--恒生银行 副董事长兼行政总裁李慧敏承认,买家印花税(BSD)推出后,银行按揭申请数有所下跌,但只有轻微影响.她强调恒生业务不仅只有按揭,而按揭客户是以用家为主,目前按揭情况稳定.
--世茂房地产 表示,集团于1月的合约销售额约为41.21亿元人民币,按年大增353%.
--证监会主席唐家成表示,预计大市成交在未来12个月会持续下跌,加上证监会2013-14年度将录得4.35亿港元赤字,故不建议调低市场征费,认为不是适当时机. * 大公报
--恒大地产 1月合约销售总金额达72.5亿元人民币,同比增近2.3倍.
--中骏置业 以6.57亿元人民币代价,成功竞得江西省南昌市一幅地皮,土地面积为12.16万平方米.(完)
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路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 美元指数本周周线有望温和上升 * 欧元下挫，受欧洲央行总裁德拉吉偏鸽派的言论影响 * 美国3月份非农就业岗位料增加18万个 路透东京4月7日 - 美元周五微涨，本周周线有望微幅上涨，投资者怀着紧张的心情等待中美两国领导人会面的结果以及美国月度就业报告的发布，该报告或将支持美国进一步加息的看法。 美元指数 上升0.1%至100.73，本周迄今累计上升0.4%。 美元兑日圆 小幅上涨0.1%至110.92，本周下跌0.4%。 据路透调查，周五稍晚将公布的美国非农就业报告料将显示，3月就业岗位增长18万个，2月为增长23.5万个，这可能加强美联储今年再升息两次的预期。 市场还在关注美国总统特朗普和中国国家主席习近平首次会晤，贸易和朝鲜军事问题是焦点。 “我觉得市场对中美峰会没有特别高的期望，”东京Brown Brothers Harriman资深汇率分析师Masashi Murata称。 “我认为美国非农就业数据出炉前，美元今天将横盘整理，朝鲜
路透香港4月7日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周五公布，担保子公司发行本金总额为5亿美元的高级永续资本证券，息率5.75%。