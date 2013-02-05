《香港报摘》--其他报纸重要消息2月5日

* 明报

--比亚迪股份 的电动车e6推出市场两年,早有意来香港开拓市场.有接近比亚迪的消息人士透露,最快下月正式来港推售,售价与深圳相若.

--市场消息指,旺角区西洋菜南街银行中心港铁站对出,由资深投资者尹柏权持有的58至60号地下1号舖连阁楼及一楼,该舖近日以约5.67亿港元售予资本策略 及永光地产或相关人士,为近年来旺角最大宗舖位买卖成交. * 星岛日报

--为在短期内增加资助房屋供应,房屋委员会宣布下月底将重新推出800多个剩余居屋货尾单位,几乎全部是天水围天颂苑单位,建议售价由119万至210万港元.

--金融发展局主席查史美伦强调,金发局不会成为香港主权基金,暂不会独立注册为担保有限公司,更不会接受外来捐款,只会充当港府的谘询组织. * 苹果日报

--体育用品股361度 公布去年第四季营运数据,指其4,000间分店的同店销售增长4.3%,期内净增加了12间分店.截至去年底,分店数目为8,082间.

--有七间中小型股票于周一发盈警,其中包括王朝酒业 、大唐新能源 及体育用品股美克 等. * 东方日报

--消息指,恒基地产 等的中环安兰街商业零售楼花项目一个中层单位,市传已率先获出价高约1亿港元洽购,尺价高达4万港元,势创同类楼上舖物业尺价及单一做价新高. * 文汇报

--恒生银行 副董事长兼行政总裁李慧敏承认,买家印花税(BSD)推出后,银行按揭申请数有所下跌,但只有轻微影响.她强调恒生业务不仅只有按揭,而按揭客户是以用家为主,目前按揭情况稳定.

--世茂房地产 表示,集团于1月的合约销售额约为41.21亿元人民币,按年大增353%.

--证监会主席唐家成表示,预计大市成交在未来12个月会持续下跌,加上证监会2013-14年度将录得4.35亿港元赤字,故不建议调低市场征费,认为不是适当时机. * 大公报

--恒大地产 1月合约销售总金额达72.5亿元人民币,同比增近2.3倍.

--中骏置业 以6.57亿元人民币代价,成功竞得江西省南昌市一幅地皮,土地面积为12.16万平方米.(完)