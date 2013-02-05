中国能源: 煤炭产业政策将修订,提高企业规模标准并鼓励兼并重组

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
路透北京2月5日 - 中国国家发改委、能源局近日就《煤炭产业政策》(修订稿)公开征求意见,其中对煤炭产业规模化、集约化发展提出具体要求,强调有序建设大型现代化煤矿,划定各地煤矿企业的规模门槛,鼓励通过兼并重组发展大型煤炭企业集团.
修订稿并提出,要推进市场化改革,完善煤炭市场价格形成机制,支持煤炭产运需三方建立长期稳定的合作关系,鼓励供需双方签订中长期合同.
"深化煤炭企业改革,推进煤炭企业的股份制改造、兼并和重组,提高产业集中度,形成以大型煤企集团为主体、中小型煤矿协调发展的产业组织结构,"修订稿称,鼓励发展煤炭、电力、铁路、港口等一体化经营的具有国际竞争力的大型企业集团.
煤企改革具体包括,在神东、陕北、黄陇(陇东)、宁东基地有序建设大型现代化煤矿,重点建设一批千万吨级矿井群;晋北、晋中、晋东基地适度新建大型现代化煤矿;冀中、鲁西、河南、两淮基地限制1,000米以深新井建设;蒙东(东北)基地优先建设大型露天煤矿;云贵基地加快建设大中型煤矿,大力整合关闭小煤矿;新疆基地作为中国重要的能源战略后备基地,实行保护性开发.
同时,修订稿亦对重点产煤区域的年产量提出要求,其中山西、内蒙古、陕西北部等地区煤矿企业规模不低于300万吨/年,福建、江西、湖北、湖南、广西、重庆、四川等省(区、市)煤矿企业规模不低于30万吨/年,其他地区煤矿企业规模不低于60万吨/年.
另外,为进一步完善煤炭市场价格形成机制,还将积极推进煤炭交易方式转变,构建以全国煤炭交易中心为主体,以区域煤炭市场为补充,统一开放、竞争有序的煤炭交易市场体系,并研究建立煤炭期货市场等.
此前发布的《能源发展“十二五”规划》提出,到2015年将国内煤炭产能控制在41亿吨,产量控制在39亿吨.
中国煤炭工业协会此前公布数据显示,2012年全国煤炭产量36.6亿吨,较上年增长4%左右,增速同比回落4.7个百分点.煤炭库存居高不下,2012年末煤炭企业存煤8,500万吨,同比增加3,120万吨,增长58%.(完)
欲浏览更多详情,请点选中国国家能源局网站:(here) (发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良)
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* 美元指数本周周线有望温和上升 * 欧元下挫，受欧洲央行总裁德拉吉偏鸽派的言论影响 * 美国3月份非农就业岗位料增加18万个 路透东京4月7日 - 美元周五微涨，本周周线有望微幅上涨，投资者怀着紧张的心情等待中美两国领导人会面的结果以及美国月度就业报告的发布，该报告或将支持美国进一步加息的看法。 美元指数 上升0.1%至100.73，本周迄今累计上升0.4%。 美元兑日圆 小幅上涨0.1%至110.92，本周下跌0.4%。 据路透调查，周五稍晚将公布的美国非农就业报告料将显示，3月就业岗位增长18万个，2月为增长23.5万个，这可能加强美联储今年再升息两次的预期。 市场还在关注美国总统特朗普和中国国家主席习近平首次会晤，贸易和朝鲜军事问题是焦点。 “我觉得市场对中美峰会没有特别高的期望，”东京Brown Brothers Harriman资深汇率分析师Masashi Murata称。 “我认为美国非农就业数据出炉前，美元今天将横盘整理，朝鲜
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