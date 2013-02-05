中国证券: QFII累计额度达到399.85亿美元,汇丰环球1月减少0.18亿

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
路透上海2月5日 - 中国外汇管理局最新公布的数据显示,截至今年1月31日,已有177家QFII(合格境外机构投资者)合计获批了399.85亿美元的投资额度.同期,累计获批的RQFII(人民币合格境外机构投资者)和QDII(合格境内机构投资者)额度分别为700亿元人民币和855.27亿美元.
刊登在外汇管理局网站的《合格境外机构投资者（QFII）投资额度审批情况表》并显示,今年1月份,有8家合格境外机构投资者新获批了13.6亿美元的投资额度.阿布达比投资局、科威特政府投资局则分别追加投资额度5亿美元、7亿美元,汇丰环球投资管理（香港）有限公司减少了0.18亿美元的投资额度. 同时公布的《合格境内机构投资者（QDII）投资额度审批情况表》显示,今年1月份,中国银河证券股份有限公司获批了4亿美元的投资额度,新华信托股份有限公司获批了4.5亿美元的投资额度. 最新的《人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度审批情况表》则显示，今年1月份，共有嘉实,易方达,华夏等三家基金系公司以及1家证券系公司获得了30亿元人民币合格机构投资者（RQFII）投资额度审批.
中国证监会主席郭树清前期在香港出席"亚洲金融论坛"时曾表示,RQFII(人民币合格境外机构投资者)和QFII(合格境外机构投资者)的投资规模,可以扩大到目前10倍的水平.(完) (发稿 徐永; 审校 曾祥进)
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 美元指数本周周线有望温和上升 * 欧元下挫，受欧洲央行总裁德拉吉偏鸽派的言论影响 * 美国3月份非农就业岗位料增加18万个 路透东京4月7日 - 美元周五微涨，本周周线有望微幅上涨，投资者怀着紧张的心情等待中美两国领导人会面的结果以及美国月度就业报告的发布，该报告或将支持美国进一步加息的看法。 美元指数 上升0.1%至100.73，本周迄今累计上升0.4%。 美元兑日圆 小幅上涨0.1%至110.92，本周下跌0.4%。 据路透调查，周五稍晚将公布的美国非农就业报告料将显示，3月就业岗位增长18万个，2月为增长23.5万个，这可能加强美联储今年再升息两次的预期。 市场还在关注美国总统特朗普和中国国家主席习近平首次会晤，贸易和朝鲜军事问题是焦点。 “我觉得市场对中美峰会没有特别高的期望，”东京Brown Brothers Harriman资深汇率分析师Masashi Murata称。 “我认为美国非农就业数据出炉前，美元今天将横盘整理，朝鲜
路透香港4月7日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周五公布，担保子公司发行本金总额为5亿美元的高级永续资本证券，息率5.75%。