路透基点: 新疆中泰化学将取得23亿元人民币项目融资贷款--RLPC

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
路透香港2月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说,新疆中泰化学(集团)取得一笔23亿元人民币15年定期贷款,资金将运用在一个化学生产项目.
牵头行为国开行新疆分行,承贷了半数额度.中国银行、中国建设银行、中国进出口银行为一般参贷行,各承贷2.50亿元人民币.交通银行和昆仑银行亦为一般参贷行,各承贷2亿元人民币.
贷款利率为中国人行五年期基准利率的100%,在三年宽限期之后开始偿还.
融资资金将用中泰化学阜康能源二期生产项目,该项目预计年产40万吨聚氯乙烯树脂,30万吨离子膜烧碱,以及两座15万千瓦热电站循环经济装置.
根据1月23日的公司公告,该项目预计在今年第一季完全投产.
贷款案签约仪式将在农历春节过后举行.
根据官网,新疆中泰化学股份有限公司是新疆维吾尔自治区重点支持的优势资源转换企业,属自治区国资委控股的上市公司。主要从事聚氯乙烯树脂（PVC）、离子膜烧碱、工业盐酸、液氯、次氯酸钠、工业盐、电石、焦炭等化工产品的生产和销售。(完)
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 美元指数本周周线有望温和上升 * 欧元下挫，受欧洲央行总裁德拉吉偏鸽派的言论影响 * 美国3月份非农就业岗位料增加18万个 路透东京4月7日 - 美元周五微涨，本周周线有望微幅上涨，投资者怀着紧张的心情等待中美两国领导人会面的结果以及美国月度就业报告的发布，该报告或将支持美国进一步加息的看法。 美元指数 上升0.1%至100.73，本周迄今累计上升0.4%。 美元兑日圆 小幅上涨0.1%至110.92，本周下跌0.4%。 据路透调查，周五稍晚将公布的美国非农就业报告料将显示，3月就业岗位增长18万个，2月为增长23.5万个，这可能加强美联储今年再升息两次的预期。 市场还在关注美国总统特朗普和中国国家主席习近平首次会晤，贸易和朝鲜军事问题是焦点。 “我觉得市场对中美峰会没有特别高的期望，”东京Brown Brothers Harriman资深汇率分析师Masashi Murata称。 “我认为美国非农就业数据出炉前，美元今天将横盘整理，朝鲜
路透香港4月7日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周五公布，担保子公司发行本金总额为5亿美元的高级永续资本证券，息率5.75%。