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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 08:59 BJT

《香港重要政经日程》--2月5日-2月13日

==================今日重要政经消息=================

2月5日(周二)

-- 荣阳实业 首日挂牌.

-- 时计宝 首日挂牌.

-- 恒盛地产 公布年度业绩.

-- 星晨集团 公布年度业绩.

-- 瑞东集团 公布年度业绩.

-- 新意网 公布中期业绩.

--08:00 永保林业 股东周年大会.

--09:00 马钢 在中国举行股东特别大会.

--10:00 中盈国金 股东特别大会.

--10:00 华油能源 股东特别大会.

*--10:30 公布1月份汇丰PMI.

--11:00 顺风光电 股东特别大会.

--14:00 平安保险 在中国举行股东特别大会.

==================近期重要政经消息==================

2月6日(周三)

-- 恒生指数公司季度检讨.

-- 凯德商用 公布全年业绩.

-- 中信国际电讯 公布全年业绩.

-- 恒力商业地产 公布全年业绩.

-- 金界控股 公布全年业绩.

-- 中芯国际 公布第四季度业绩.

--09:30 长城科技 在中国举行股东特别大会.

--10:00 新创建 股东特别大会.

--15:00 生物动力 股东特别大会.

--15:00 中国金石 股东特别大会.

2月7日(周四)

-- 公布1月份外汇储备资产数字.

-- 旭辉控股 公布全年业绩.

-- 廖创兴企业 公布全年业绩.

-- 宏利金融 公布全年业绩.

-- 金沙中国 公布全年业绩.

-- 思佰益 公布第三季业绩.

-- 融达控股 公布第三季业绩.

--10:00 凯德商用 公布全年业绩记者会.

--10:00 汇通天下 股东特别大会.

--10:30 侨雄能源 股东特别大会.

--11:30 金界控股 公布全年业绩记者会.

*2月8日(周五)

-- 香港生力啤 公布年报.

-- 新华汇富金融 公布中期业绩.

-- 联合基因集团 公布中期业绩.

--10:00 新鸿基公司 股东特别大会.

--11:00 高银金融 股东特别大会.

--15:00 中国燃气 股东特别大会.

--16:30 首都创投 股东特别大会.

*2月11至2月13日(周一至周三)

-- 农历新年假期,金融市场休市.

注:1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 李珊珊)
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