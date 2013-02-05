《香港重要政经日程》--2月5日-2月13日

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
==================今日重要政经消息=================
2月5日(周二)
-- 荣阳实业 首日挂牌.
-- 时计宝 首日挂牌.
-- 恒盛地产 公布年度业绩.
-- 星晨集团 公布年度业绩.
-- 瑞东集团 公布年度业绩.
-- 新意网 公布中期业绩.
--08:00 永保林业 股东周年大会.
--09:00 马钢 在中国举行股东特别大会.
--10:00 中盈国金 股东特别大会.
--10:00 华油能源 股东特别大会.
*--10:30 公布1月份汇丰PMI.
--11:00 顺风光电 股东特别大会.
--14:00 平安保险 在中国举行股东特别大会.
==================近期重要政经消息==================
2月6日(周三)
-- 恒生指数公司季度检讨.
-- 凯德商用 公布全年业绩.
-- 中信国际电讯 公布全年业绩.
-- 恒力商业地产 公布全年业绩.
-- 金界控股 公布全年业绩.
-- 中芯国际 公布第四季度业绩.
--09:30 长城科技 在中国举行股东特别大会.
--10:00 新创建 股东特别大会.
--15:00 生物动力 股东特别大会.
--15:00 中国金石 股东特别大会.
2月7日(周四)
-- 公布1月份外汇储备资产数字.
-- 旭辉控股 公布全年业绩.
-- 廖创兴企业 公布全年业绩.
-- 宏利金融 公布全年业绩.
-- 金沙中国 公布全年业绩.
-- 思佰益 公布第三季业绩.
-- 融达控股 公布第三季业绩.
--10:00 凯德商用 公布全年业绩记者会.
--10:00 汇通天下 股东特别大会.
--10:30 侨雄能源 股东特别大会.
--11:30 金界控股 公布全年业绩记者会.
*2月8日(周五)
-- 香港生力啤 公布年报.
-- 新华汇富金融 公布中期业绩.
-- 联合基因集团 公布中期业绩.
--10:00 新鸿基公司 股东特别大会.
--11:00 高银金融 股东特别大会.
--15:00 中国燃气 股东特别大会.
--16:30 首都创投 股东特别大会.
*2月11至2月13日(周一至周三)
-- 农历新年假期,金融市场休市.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 李珊珊)
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 美元指数本周周线有望温和上升 * 欧元下挫，受欧洲央行总裁德拉吉偏鸽派的言论影响 * 美国3月份非农就业岗位料增加18万个 路透东京4月7日 - 美元周五微涨，本周周线有望微幅上涨，投资者怀着紧张的心情等待中美两国领导人会面的结果以及美国月度就业报告的发布，该报告或将支持美国进一步加息的看法。 美元指数 上升0.1%至100.73，本周迄今累计上升0.4%。 美元兑日圆 小幅上涨0.1%至110.92，本周下跌0.4%。 据路透调查，周五稍晚将公布的美国非农就业报告料将显示，3月就业岗位增长18万个，2月为增长23.5万个，这可能加强美联储今年再升息两次的预期。 市场还在关注美国总统特朗普和中国国家主席习近平首次会晤，贸易和朝鲜军事问题是焦点。 “我觉得市场对中美峰会没有特别高的期望，”东京Brown Brothers Harriman资深汇率分析师Masashi Murata称。 “我认为美国非农就业数据出炉前，美元今天将横盘整理，朝鲜
路透香港4月7日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周五公布，担保子公司发行本金总额为5亿美元的高级永续资本证券，息率5.75%。