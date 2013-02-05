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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 09:20 BJT

芝加哥期市: 小麦结束三天跌势反弹,大豆盘旋于七周高位附近

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 765.50 2.50 +0.33% +0.07% 770.54 37

CBOT玉米 734.00 -0.25 -0.03% -0.27% 713.18 57

CBOT大豆 1488.50 -0.25 -0.02% +0.97% 1425.76 70

CBOT稻米 $15.88 -$0.03 -0.19% +2.06% $15.33 74

美国原油 $96.04 -$0.13 -0.14% -1.77% $94.10 52

汇率

欧元/美元 $1.351 -$0.001 -0.04% -0.97%

美元/澳元 1.044 0.000 +0.01% +0.31%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪; 审校 张涛)
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