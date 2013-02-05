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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 09:02 BJT

港报社评: 官员口术难收效,买楼亢奋须冷却--信报2月5日

金管局总裁陈德霖向立法会财经事务委员会作简报,指出楼市过热是本港金融市场最大风险来源,并再度警告,一旦利率回升引发供楼负担增加,市民置业必须小心衡量.

官员频频“出口术”,冀为炽热楼市降温,但楼价依然无法稳定下来,令人怀疑措施是否有效.陈德霖指出,当前本港家庭负债占GDP比率已攀上59%水平,接近2002年60%高位,若楼市转入回落周期,比率或会创新高,增加家庭债务的压力.然而,由于家庭债务主要为物业按揭信贷,债务摊还期往往长达20-30年,而非1年之内的到期债务,因此,警示看来不易收效.

如今楼价上升之势难以抑止,按经济理论解释,成因很简单,基于价格取决于边际需求与边际供应的变动,与存量多寡无关.明显看到,政府协助“基层上车、中产置业”的房屋政策承诺,如今不断释放出巨大的物业市场再分配需求,支撑了升势.

房协“绿悠雅苑”超额认购,供不应求,如今房委会再接再厉,将于3月推出最后一批居屋货尾单位,一旦超额认购,相信只会进一步剧化市场买卖亢奋情绪,向市场释放出楼价不坠的信号.这种结果显然与冷却过热楼市的政策目标背道而驰.

可以说,政府增加兴建出租公屋,为有需要援助的市民解决居住问题,其实比协助市民买楼有更积极的公共政策意义.目前楼市造成金融波动的风险来源,并不在于家庭负债比率逼近历史高点,而更多在短期供应量有限的情况下,如何避免进一步刺激本来处于市场之外的置业消费需求,令市场火上加油.(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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