港报社评: 官员口术难收效,买楼亢奋须冷却--信报2月5日

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
金管局总裁陈德霖向立法会财经事务委员会作简报,指出楼市过热是本港金融市场最大风险来源,并再度警告,一旦利率回升引发供楼负担增加,市民置业必须小心衡量.
官员频频“出口术”,冀为炽热楼市降温,但楼价依然无法稳定下来,令人怀疑措施是否有效.陈德霖指出,当前本港家庭负债占GDP比率已攀上59%水平,接近2002年60%高位,若楼市转入回落周期,比率或会创新高,增加家庭债务的压力.然而,由于家庭债务主要为物业按揭信贷,债务摊还期往往长达20-30年,而非1年之内的到期债务,因此,警示看来不易收效.
如今楼价上升之势难以抑止,按经济理论解释,成因很简单,基于价格取决于边际需求与边际供应的变动,与存量多寡无关.明显看到,政府协助“基层上车、中产置业”的房屋政策承诺,如今不断释放出巨大的物业市场再分配需求,支撑了升势.
房协“绿悠雅苑”超额认购,供不应求,如今房委会再接再厉,将于3月推出最后一批居屋货尾单位,一旦超额认购,相信只会进一步剧化市场买卖亢奋情绪,向市场释放出楼价不坠的信号.这种结果显然与冷却过热楼市的政策目标背道而驰.
可以说,政府增加兴建出租公屋,为有需要援助的市民解决居住问题,其实比协助市民买楼有更积极的公共政策意义.目前楼市造成金融波动的风险来源,并不在于家庭负债比率逼近历史高点,而更多在短期供应量有限的情况下,如何避免进一步刺激本来处于市场之外的置业消费需求,令市场火上加油.(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 美元指数本周周线有望温和上升 * 欧元下挫，受欧洲央行总裁德拉吉偏鸽派的言论影响 * 美国3月份非农就业岗位料增加18万个 路透东京4月7日 - 美元周五微涨，本周周线有望微幅上涨，投资者怀着紧张的心情等待中美两国领导人会面的结果以及美国月度就业报告的发布，该报告或将支持美国进一步加息的看法。 美元指数 上升0.1%至100.73，本周迄今累计上升0.4%。 美元兑日圆 小幅上涨0.1%至110.92，本周下跌0.4%。 据路透调查，周五稍晚将公布的美国非农就业报告料将显示，3月就业岗位增长18万个，2月为增长23.5万个，这可能加强美联储今年再升息两次的预期。 市场还在关注美国总统特朗普和中国国家主席习近平首次会晤，贸易和朝鲜军事问题是焦点。 “我觉得市场对中美峰会没有特别高的期望，”东京Brown Brothers Harriman资深汇率分析师Masashi Murata称。 “我认为美国非农就业数据出炉前，美元今天将横盘整理，朝鲜
路透香港4月7日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周五公布，担保子公司发行本金总额为5亿美元的高级永续资本证券，息率5.75%。