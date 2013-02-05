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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 09:06 BJT

港报社评: 港府遏楼市,辣招必须超预期--经济日报2月5日

金管局总裁陈德霖昨指,需要时将对楼市再出招.惟楼市却因预期政府出招,竟更见炽热.港府出招迟缓因忧过犹不及,但在热钱汹涌令楼市升势难阻遏下,出招便需过犹不及,较市场预期更快更重,方有望缓抑楼市泡沫胀势.

市场早疯传港府将再出楼控新招,有外资投行上周已指港府势在短期内出手.惟楼市不但未因而降温,更见炽热.港府在楼控博弈中明显处下风,底因有二.

其一,环球热钱难挡.楼市高烧非香港独有,皆因发达国竞相印钞救经济,如美国今年量宽印钞量将逾1万亿美元,欧盟与日本亦声言将无限印钞,炒家更乘机大玩日圆套息交易,料释出以万亿美元计资金,令热钱愈加泛滥. 　　其二,八万五心魔未除.港府在1997年推八万五政策,其后本港楼价曾暴跌近70%.现届政府难免忧虑楼控若落药过猛,将重蹈八万五覆辙,故港府出招一直步步为营. 　　正因如此,港府去年10月底虽推买家印花税与加强版额外印花税“双辣招”,药效很快便被冲淡.故港府再出招关键不在是否太辣,反而须过犹不及,才能令市场稍冷却.当然,这些措施都有副作用,惟在非常时期就不得不用非常手段,才有望稍为拖延时间,待中长期增供应措施见效. 　　楼市不会只升不跌,美国亦可能在明年初开始逐步退市,或触发热钱掉头流走,令楼市急转弯.故现时港府被迫出过犹不及的辣招,也就须有准备,就市场变化因时制宜,灵活调整,才有望应对楼市泡沫的冲击.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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