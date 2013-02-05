港报社评: 港府遏楼市,辣招必须超预期--经济日报2月5日

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
金管局总裁陈德霖昨指,需要时将对楼市再出招.惟楼市却因预期政府出招,竟更见炽热.港府出招迟缓因忧过犹不及,但在热钱汹涌令楼市升势难阻遏下,出招便需过犹不及,较市场预期更快更重,方有望缓抑楼市泡沫胀势.
市场早疯传港府将再出楼控新招,有外资投行上周已指港府势在短期内出手.惟楼市不但未因而降温,更见炽热.港府在楼控博弈中明显处下风,底因有二.
其一,环球热钱难挡.楼市高烧非香港独有,皆因发达国竞相印钞救经济,如美国今年量宽印钞量将逾1万亿美元,欧盟与日本亦声言将无限印钞,炒家更乘机大玩日圆套息交易,料释出以万亿美元计资金,令热钱愈加泛滥. 其二,八万五心魔未除.港府在1997年推八万五政策,其后本港楼价曾暴跌近70%.现届政府难免忧虑楼控若落药过猛,将重蹈八万五覆辙,故港府出招一直步步为营. 正因如此,港府去年10月底虽推买家印花税与加强版额外印花税“双辣招”,药效很快便被冲淡.故港府再出招关键不在是否太辣,反而须过犹不及,才能令市场稍冷却.当然,这些措施都有副作用,惟在非常时期就不得不用非常手段,才有望稍为拖延时间,待中长期增供应措施见效. 楼市不会只升不跌,美国亦可能在明年初开始逐步退市,或触发热钱掉头流走,令楼市急转弯.故现时港府被迫出过犹不及的辣招,也就须有准备,就市场变化因时制宜,灵活调整,才有望应对楼市泡沫的冲击.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 美元指数本周周线有望温和上升 * 欧元下挫，受欧洲央行总裁德拉吉偏鸽派的言论影响 * 美国3月份非农就业岗位料增加18万个 路透东京4月7日 - 美元周五微涨，本周周线有望微幅上涨，投资者怀着紧张的心情等待中美两国领导人会面的结果以及美国月度就业报告的发布，该报告或将支持美国进一步加息的看法。 美元指数 上升0.1%至100.73，本周迄今累计上升0.4%。 美元兑日圆 小幅上涨0.1%至110.92，本周下跌0.4%。 据路透调查，周五稍晚将公布的美国非农就业报告料将显示，3月就业岗位增长18万个，2月为增长23.5万个，这可能加强美联储今年再升息两次的预期。 市场还在关注美国总统特朗普和中国国家主席习近平首次会晤，贸易和朝鲜军事问题是焦点。 “我觉得市场对中美峰会没有特别高的期望，”东京Brown Brothers Harriman资深汇率分析师Masashi Murata称。 “我认为美国非农就业数据出炉前，美元今天将横盘整理，朝鲜
路透香港4月7日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周五公布，担保子公司发行本金总额为5亿美元的高级永续资本证券，息率5.75%。