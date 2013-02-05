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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 09:09 BJT

港报社评: 负债率响警号,居安毋忘思危--星岛日报2月5日

本港家庭总负债占本地生产总值比重逼近历史新高,金融管理局总裁陈德霖,形容楼市发展与实体经济及市民收入脱节,提醒市民审慎管理风险.官员近年为楼市降温出口又出手,楼价仍然大涨小回,当局不得不再三警告市民要居安思危.

政府强调会增加供应,市场情绪置若罔闻,这反映了政策未能赢到市民信任,买家宁愿相信有买贵、无买错,继续高追入市.

去年底本港家庭楼按贷款积欠8,889亿元,加上信用卡和其他个人贷款,总负债占本地生产总值59%.由于本地生产总值间接反映港人收入及负担能力,有关负债比例逼近历史高位,财金官员难免关注.

这个历史高位创于2002年.原因是1997年经济蓬勃,收入在泡沫效应下保持强劲,到2002年经济大幅萎缩,市民整体收入下降,不少人遭减薪裁员,但是几年前借下的楼贷仍然有大笔未清还,以致家庭总负债,占本地生产总值的比例升到60%. 　　政府和市民吸取了大跌市教训,风险意识比当年高,银行收紧按揭成数和借助信贷资料库,减低客户赖债风险,不少市民愿意多付首期减轻日后供楼负担,去年新批按揭只占楼价五成多. 　　楼价愈贵,要还清楼按的年期愈长,以10-20年来计算,期间难免要经历经济循环起跌.不论欧债日债会否爆煲打击全球经济,现时美国经济逐步向好,几年后本港超低息环境不再,加上近年增加卖地建屋的单位到时纷纷落成,楼价会否一直保持升势成疑.要避免重演当年的悲剧,要靠市民今天自己做好供楼安全系数,以及当局及早加强市况一旦逆转的防护.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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