港报社评: 负债率响警号,居安毋忘思危--星岛日报2月5日

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
本港家庭总负债占本地生产总值比重逼近历史新高,金融管理局总裁陈德霖,形容楼市发展与实体经济及市民收入脱节,提醒市民审慎管理风险.官员近年为楼市降温出口又出手,楼价仍然大涨小回,当局不得不再三警告市民要居安思危.
政府强调会增加供应,市场情绪置若罔闻,这反映了政策未能赢到市民信任,买家宁愿相信有买贵、无买错,继续高追入市.
去年底本港家庭楼按贷款积欠8,889亿元,加上信用卡和其他个人贷款,总负债占本地生产总值59%.由于本地生产总值间接反映港人收入及负担能力,有关负债比例逼近历史高位,财金官员难免关注.
这个历史高位创于2002年.原因是1997年经济蓬勃,收入在泡沫效应下保持强劲,到2002年经济大幅萎缩,市民整体收入下降,不少人遭减薪裁员,但是几年前借下的楼贷仍然有大笔未清还,以致家庭总负债,占本地生产总值的比例升到60%. 政府和市民吸取了大跌市教训,风险意识比当年高,银行收紧按揭成数和借助信贷资料库,减低客户赖债风险,不少市民愿意多付首期减轻日后供楼负担,去年新批按揭只占楼价五成多. 楼价愈贵,要还清楼按的年期愈长,以10-20年来计算,期间难免要经历经济循环起跌.不论欧债日债会否爆煲打击全球经济,现时美国经济逐步向好,几年后本港超低息环境不再,加上近年增加卖地建屋的单位到时纷纷落成,楼价会否一直保持升势成疑.要避免重演当年的悲剧,要靠市民今天自己做好供楼安全系数,以及当局及早加强市况一旦逆转的防护.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
* 美元指数本周周线有望温和上升 * 欧元下挫，受欧洲央行总裁德拉吉偏鸽派的言论影响 * 美国3月份非农就业岗位料增加18万个 路透东京4月7日 - 美元周五微涨，本周周线有望微幅上涨，投资者怀着紧张的心情等待中美两国领导人会面的结果以及美国月度就业报告的发布，该报告或将支持美国进一步加息的看法。 美元指数 上升0.1%至100.73，本周迄今累计上升0.4%。 美元兑日圆 小幅上涨0.1%至110.92，本周下跌0.4%。 据路透调查，周五稍晚将公布的美国非农就业报告料将显示，3月就业岗位增长18万个，2月为增长23.5万个，这可能加强美联储今年再升息两次的预期。 市场还在关注美国总统特朗普和中国国家主席习近平首次会晤，贸易和朝鲜军事问题是焦点。 “我觉得市场对中美峰会没有特别高的期望，”东京Brown Brothers Harriman资深汇率分析师Masashi Murata称。 “我认为美国非农就业数据出炉前，美元今天将横盘整理，朝鲜
路透香港4月7日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周五公布，担保子公司发行本金总额为5亿美元的高级永续资本证券，息率5.75%。