港报社评: 负债率响警号,居安毋忘思危--星岛日报2月5日

这个历史高位创于2002年.原因是1997年经济蓬勃,收入在泡沫效应下保持强劲,到2002年经济大幅萎缩,市民整体收入下降,不少人遭减薪裁员,但是几年前借下的楼贷仍然有大笔未清还,以致家庭总负债,占本地生产总值的比例升到60%. 政府和市民吸取了大跌市教训,风险意识比当年高,银行收紧按揭成数和借助信贷资料库,减低客户赖债风险,不少市民愿意多付首期减轻日后供楼负担,去年新批按揭只占楼价五成多. 楼价愈贵,要还清楼按的年期愈长,以10-20年来计算,期间难免要经历经济循环起跌.不论欧债日债会否爆煲打击全球经济,现时美国经济逐步向好,几年后本港超低息环境不再,加上近年增加卖地建屋的单位到时纷纷落成,楼价会否一直保持升势成疑.要避免重演当年的悲剧,要靠市民今天自己做好供楼安全系数,以及当局及早加强市况一旦逆转的防护.