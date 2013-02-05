港报财经评论: 大掌柜发出三个讯号--信报2月5日

大掌柜发出三个讯号 /习广思

欧洲央行议息前,意大利、西班牙债息攀升,成为股市调整藉口,欧罗由高位回落.意大利大选在即,西班牙首相陷入贿选丑闻,政治风险或再来临,均有机会为现时炽热的股市降一降温.然而,欧罗期货在1月中出现净投机性长仓,扭转市场长期以来的悲观看法,反映市场不再像去年般对欧洲感到悲观.日本财长豪言再”放水”,对日圆贬值情况仍未满意,市场盯住4月日本央行行长换人,首相安倍晋三会选出何人接此职位,以配合日本政府的终极量宽大计呢?港股昨天继续高位争持,资金在不同板块轮动.恒指承接美股气氛,开市后高见23,944点,在24,000点大关前乏力再上,加上A股长假前偏静,及后升幅收窄,尾市因西意债市上升而倒跌,收报23,685点,下跌36点.

汇控 出售平保 股份上板,后者成交额高达613亿港元.大市全日成交额1,281亿港元,沽空比率5.5%.值得留意的是,恒指尾市倒跌是由汇控带领的,反映多只支撑大市的蓝筹股,股价逐日见一年新高,已被看淡的投资者盯上,一旦市场调整,将成为空军造淡目标.资金在中资股板块轮流转动,煤炭股、保险股下跌,但内银股、水泥股续见一年高位.资金四处觅食,随着基建及房地产投资逐步恢复,加上华东、华南及华中地区的熟料库存偏低,市场憧憬水泥价格在新年后上涨,多只水泥A股大幅上涨,中国建材 股价见一年高位.多只汽车代理零售商股股价急升,部分分析员上调中国内地房车市场增长,豪华房车市场仍然被看好.

在债市打滚几十年的投资者高呼债市失控,眼前的”超买”是前所未有的,世界或者未到末日,但千万不要在此刻入市买债.失控与疯狂,何止债市,楼市又何尝不是?在资金泛滥的金融世界,上帝要你灭亡,先要叫你更加疯狂.近期日圆大幅贬值,日股出现十几年来最急升浪,全因为资金狂潮作怪,但高处未算高,疯狂未算疯,大行分析员此刻才开始兜售日股,理由是日圆贬值料持续,日本企业的盈利预料上调陆续有来.相反,韩国股票的盈利面临下调压力.两者对外资的吸引力将会逆转.既然投资者明白这是一个由资金带动的升市,热钱无论是短线或是长线,海外资金的去留决定大市的表现.大家都在讲资金,互惠基金数据反映的资金流固然具有指标性,但掌握着最多资金流数据的是金管局.

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欧罗短期见顶试10天线 /苏子

欧罗兑美元昨天亚洲市仅轻微回升至1.3658高位便已露出疲态,未能再次挑战1.37阻力关口.汇价已经自上述高位回落至1.3555低位,跌破上周五的1.3571低位支持,故从即市价位走势上看,汇价有较高机会已在上周五所造的1.3711高位见了短期高位,稍后将会考验10天SMA的支持力.留意上周五欧罗兑美元在美国入市后曾自1.3674高位急挫至1.3586低位,但随后却自此低位用上大约一小时时间急升至1.37阻力关口以上.而汇价如此急速地回升并突破日中的高位阻力,其实极有屠杀那些早已入市打赌汇价即将见顶回落的短仓的味道.

由于欧罗兑美元在杀仓完毕后,在小时图上呈现近似陀螺的激烈好淡争持形态,而随着昨天欧洲市汇价已成功跌跛上日的1.3571低位支持来看,反映汇价在高位争持完毕后,目前看淡的投资者已开始占了有利位置,故目前仍持有大量好仓的投资者宜考虑减持或平仓.短线而言,若欧罗兑美元在跌破10天SMA后,未能出现失而复得的利好情况,反而更有加速下跌的迹象,投资者宜作顺势沽出的策略.

另留意上周五美汇指数曾一度跌破上月19日的79.01低位及去年10月17日的78.94低位,可惜却只是假突破,因到收市时已回升至79.20水平.而美汇指数在跌破上述可说是不容有失的关键支持后竟然可以迅即止跌回升,昨天欧洲入市后更已突破上周四的79.37高位,暂时最高曾见79.51水平.如昨晚可以高收,美元后市的”真身”应是上升,而不是预期中的下跌.稍后美汇指数若可以在升越100天SMA阻力后,迅即突破上月的80.19高位,相信随后将再次挑战200天SMA关键阻力,料届时成功突破此阻力的机会极高.如美汇指数稍后真的顺利破关而上,将反映市况有变,料一众非美元货币势必因此有不同程度的跌幅,投资者宜注意风险.