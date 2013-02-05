港报财经评论: 大市上冲力降,收集要耐性--经济日报2月5日

大市上冲力降,收集要耐性 /林瑞芬 港股昨高开低收,收市跌36点至23,685收市.国指跌58点至12,156收市.大市成交额高达1,281亿港元,但扣除平保 被减持上板因素,跌市成交约600多亿港元,好淡争持仍在启示.岁晚收炉味浓,续斗耐性.恒指未能跟足美股上周五升幅,反而有跌幅.就算升市圆满,但扣除平保因素,成交额也明显不足.由此显示,大市似乎仍未做足大跃进准备,24,000仍是心理关口.标普500指数近周上破1,500.道指上破14,000,破位在财政悬崖解决后,最大启示是投资者的风险胃纳增加所致,这从附图显示美国标普500指数总回报对美林10年期债券指数总回报比率于上月首现突破技术性阻力轨所透视,反映股市的回报胜于债券回报,市场凝聚债市回报不及股市而令资金从债流入股市后,美股自不然有所抽高.美股表现佳,但短线欧元区频传利淡消息,西班牙债券略见回升,对港股上升造成障碍.

恒指中期以2011年所形成的一道24,500为关键阻力位,24,000为心理关口.不排除大户可蛊惑些图于春节前后推恒指穿一穿24,000,但24,500始终是现货蟹货重要阻力位,无十足把握前,就难望再偷鸡试穿.以今年目标仍有望挑战27,000-28,000为假设,大户或有机会部署于后市于24,000-24,500间开始做较似样的调整浪.休盘后就等机会挑战27,000-28,000,后市是否如此,就要走着瞧.本周来讲,自去年9月延伸之升轨约23,300支持位望守稳,过完年再算.个股及大市出现不同步伐的发展,个别率先于大市进行调整之中,现阶段耐性或为致胜之道,收集等时机成熟有所回报.当中,新世界发展 乃有可取投资价值.

同新世界发展计数,以其手持70.4%的新世界中国 、72.3%的新世界百货 及63.6%的新创建 共621.3亿港元计算,每股值10港元,当然集团最丰厚资产是地产发展及酒店项目.据中信证券最近发表报告估值,此部分资产每股NAV合计约20.68港元,扣除每股5.51港元的负债,NAV就约达25港元.无疑对股龄已高的投资者来讲,对新世界长期低企NAV也不感新鲜,其原因为:一来曾有纯官投资失败个案阴影在前.二来,早几年集团之地产发展业务确有停滞不前的情况.郑裕彤年事已高,早前入医院至今未出院,新世界发展应正式为郑家纯接手,郑裕彤再幕后操作的机会微.投资新世界发展真要看纯官之能力,长远不敢早下判断.惟按集团的已发展项目及售楼计划,只要大环境之低息期配合,收入结构及前景似乎又暂时看不到有太大凶险,信势今年港股反覆造好,该股有如此丰厚资产垫底,可考虑收集.

----------------------------------------------------------------- 二月料调整,三月盼升浪 /余少文

中国内地股市和外围造好,带动国企指数一度升破横行区,可惜国企指数晚节不保倒跌收场.大市出现单日转向,惟相信全国人大会议以及业绩披露等因素下,大市健康调整后,国指可以朝13,000点进发.上证综合指数升越2,400点后在这水平整固,过去两个月走势拾级而上,可惜国企指数开市高见12,354点后便掉头回落,午后倒跌,最后跌58点或0.5%,收12,156点,成交额急增至779亿港元.而红筹指数升3点,收4,694点,成交额54亿港元,大市又出现沽汇丰控股 而撑中国移动,连同早前汇丰升中移动跌现象,大户仍控制大市方向.

上周提及中线可留意持内银股比重最大的中国平保,但其昨日出现单日转向,走势令人失望,是因为汇丰成功出售所持平保,套现近580亿港元,令平保单日成交额高达103亿港元.不过,认为汇丰成功出售平保,消除不明朗因素,对平保而言是好事,除非其基本因素出现变化,否则预期中国内地保费回升带动下,平保中线可维持反覆上升走势.由于下周是农历年假期,中国内地要赶及在假期前公布1月宏观数据,包括进出口贸易、CPI、PPI和货币供应,当中进出口贸易增长料可恢复双位数,尤其进口增长可能到24%.而彭博更料1月CPI可以回落至11月水平,即2%.PPI跌幅也可收窄至1.5%,回到去年5月水平,都反映经济持续好转.

但要提醒股民,中国内地1月、2月的进出口贸易数字有季节性因素,增长幅度多是全年最多,加上农历年在2月份,也会加大1月的进出口量,2月数字往往因而回落.只是CPI可能回落,则会是意料之外,因为2月是农历年月份,1月后期的食品价格多会偏高,即使1月通胀回落,预期2月也会回升,故中国内地一向将1月和2月数据同时分析.至于1月M2增长料回升至14%,以及1月新增贷款可增加至1万亿港元人民币,即使新增贷款最后数字高于预期,也不感到意外,因为涉及放贷周期因素.年初是银行放贷高峰期,年底放贷意慾偏低,是年底跟年初放贷都要做拨备,年底放贷所获取的利息收入有限,故中国内地银行一向是早放贷早享受的操作,所以年底的信贷往往延到翌年1月才发放,今年1月突破1万亿元人民币并不出奇.