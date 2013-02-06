《中国债券市场每日交易备忘》--2月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标: 中国财政部300亿元人民币七年期续发国债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.46% 友谊股份 12亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),招商银行主承 河南煤业化工集团50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中信证券和中信银行主承 卧龙电气 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行和进出口行主承 宏图高科 4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 ============================================================================= 二、新债上市: 中粮集团40亿元三个月期超短融011314001,票面利率3.85% 昆明自来水集团8亿元五年期中票1382053,票面利率5.94% 陕西海升果业4.5亿元三年期中票1382054,票面利率6.50% 湖北襄阳高新区中小企业2.27亿元三年期集优票据051302009,票面利率5.90% 江苏连云港中小企业2.7亿元三年期集优票据051302010,票面利率5.60% 财政部260亿元三年期固息国债130004,票面利率3.10% 泰安泰山投资公司18亿元七年期固息债1380034,票面利率6.76% 贵州高速20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380036,票面利率6.90% 江苏金灌投资发展集团10亿元六年期固息债1380040,票面利率6.40% 杭州高新技术开发区5亿元七年期固息债1380043,票面利率6.45% 蓬莱市蓬莱阁旅游8亿元八年期固息债1380051,票面利率6.80% ============================================================================= 三、缴款: 昆明滇池投资12亿元七年期固息债1380053,票面利率6.50% 天瑞集团水泥20亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1380054,票面利率7.10% 武汉地铁集团20亿元七年期固息债1380056,票面利率5.70% 中国铁物25亿元九个月期超短期融资券 五矿集团20亿元六个月期超短融 漳州九龙江建设公司10亿元一年期短融 中信国安集团20亿元一年期短融 云天化集团20亿元一年期短融 南京中电熊猫信息产业集团10.5亿元一年期短融 中纺集团10亿元一年期短融 ============================================================================= 四、还本付息: 国泰君安证券20亿元三个月期短融1290011到期兑付,票面利率4.15% 嘉兴高等级公路公司25亿元10年期固息债068004付息,票面利率4.35% 财政部300亿元七年期固息国债070001付息,票面利率2.93% 北大方正集团10亿元六年期固息债098005付息,票面利率5.90% ============================================================================= 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周三报导,今年营业税改增值税试点将进入新阶段.除已实施试点行业的地域范围向全国推广 外,涉及行业也将有望新增邮电通信、建筑安装等. --有望成为中国首例B股转A股案例的东电B 虽然尚未公告其方案,不过上海证券报周三报导透 露了其方案的部分细节:东电B首先以发行股份购买资产等方式,实现大股东浙能电力整体上市;其次,以换股吸 收合并的路径,完成市场翘首期盼的首单"B转A". 国家统计局2/8公布1月工业品价格指数(PPI) (去年12月为-1.9%) 居民消费价格指数(CPI) (去年12月为2.5%) 中国海关2/8公布1月进出口贸易数据 国家统计局2/22公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)