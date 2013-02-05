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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 12:31 BJT

新债招标: 台湾两年期公债102/4得标利率为0.735%,高于预期

路透台北2月5日 - 台湾央行周二表示,财政部委托标售的两年期公债102/4 得标利率为0.735%,高于市场预期.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在0.70-0.73%间,最低预估在0.70%,最高在0.74%.

交易商竞标部份公告发行额为400亿台币.投标总额678.5亿台币,投标倍数为1.70倍,高于上次20年期公债102/3的1.42倍.

各行业的得标比重方面,银行得标比重81.87%、证券业9.38%、票券业8.75%,保险业则未得标.(完)

台湾公债发行相关消息,请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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