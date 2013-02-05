更新版 1-中国公开市场: 逆回购创单日新高,以应对节日现金需求及例行调准

* 今日公开市场进行4,500亿逆回购,创单日新高

* 应对节日现金需求高峰及例行调准

* 流动性吃紧局面应能安然度过 (新增市场评论和央行公告)

路透上海2月5日 - 中国央行公开市场周二进行了4,500亿元人民币14天期逆回购,操作量创单日新高.春节长假将至,节日现金需求逐渐进入高峰,加之今日恰逢存款准备金例行调整日,亦对资金有所分流,央行为缓流动性压力遂加力投放.

市场人士认为,春节前的资金需求高峰只是季节性现象,对资金面冲击虽不小但影响时间短暂,通过本周的逆回购操作,流动性吃紧的局面应能安然度过.

"春节不涉及到(调整)报表,主要应付现金、大额转账,(靠逆回购)应该足够了,"上海一银行交易员 称.

中国今年春节假期为2月9日至15日.

他并谈到,今日为例行调准日,部分机构有资金补缴需求,这亦对资金面有叠加影响.

央行公告显示,公开市场今日进行的4,500亿元14天期逆回购操作,中标利率继续持平于3.45%.今日公开市场逆回购到期总量为980亿元.

前述交易员并指出,虽然目前资金面已比较紧张,但今日的逆回购操作量之大仍有些出人预料.究其原因,一方面是央行有意在节前维护流动性稳定,资金投放留有一定余地;此外14天逆回购一二级市场利差较为明显,机构获取逆回购低成本资金的动力也较强.

北京时间10:40,14天质押式回购加权利率 最新报在4.0341%,较上日尾盘的3.9057%上涨约13个基点(bp).

央行公开市场此前的逆回购操作量单日高点为去年10月30日,当日进行了七天和28天期逆回购,操作规模为3,950亿元.

春节假期渐行渐近,上周中国央行公开市场终结开年以来连续四周净回笼,转为净投放590亿元.机构对节前流动性管理愈加谨慎,"未雨绸缪"提前准备资金,令逆回购需求明显增加.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 4,500

(周四) 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 1,980