背景资料: 台湾2012-2013年度公债标售结果一览

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
(此背景资料可搭配阅读"新债招债: 台湾两年期公债102/4得标利率为0.735%,可点选 )
路透台北2月5日 - 台湾央行周二表示,财政部委托标售的两年期公债102/4 得标利率为0.735%,高于预期.
一. 2012-2013年度公债发行状况(R为增额发行公债):
期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率
(年) (亿台币) 区间% 102/4 2 400 0.6250 0.7350 0.5880-0.7350 102/3 20 400 1.5000 1.6050 1.5000-1.6050 102/2 5 400 0.8750 0.9110 0.7000-0.9110 102/1 15 400 1.3750 1.4880 1.1700-1.4880 101/9R 10 400 1.1250 1.1470 0.9500-1.1470 101/8R 30 300 1.6250 1.7050 1.6000-1.7050 101/7R 20 300 1.5000 1.5800 1.5000-1.5800 101/6R 5 300 2.0000 0.9080 0.8000-0.9080 101/9 10 350 1.1250 1.1870 1.1200-1.1870 101/8 30 300 1.6250 1.7380 1.4000-1.7380 101/7 20 300 1.5000 1.5970 1.4900-1.5970 101/6 5 300 2.0000 0.8770 0.6000-0.8770 101/5R 10 400 1.2500 1.2100 1.0000-1.2100 101/乙二 10 300 1.2500 1.2710 1.1000-1.2710 101/4R 30 350 1.7500 1.8350 1.6000-1.8350 101/2R 20 400 1.6250 1.7250 1.1680-1.7250 101/1R 5 400 1.0000 1.0290 0.9000-1.0290 101/乙一 20 400 1.6250 1.7080 1.6000-1.7080 101/5 10 400 1.2500 1.2650 1.0000-1.2650 101/4 30 350 1.7500 1.8230 1.7360-1.8230 101/3 2 300 0.7500 0.7800 0.6000-0.7800 101/2 20 400 1.6250 1.7330 1.5000-1.7330 101/1 5 400 1.0000 1.0000 0.9000-1.0000
二. 各行业得标比重(%)如下:
证券业 银行业 票券业 保险业 102/4 9.38 81.87 8.75 0.00 102/3 21.00 44.75 0.50 33.75 102/2 28.50 53.87 16.00 1.63 102/1 13.25 54.12 1.38 31.25 101/9R 28.00 49.75 8.50 13.75 101/8R 41.50 31.83 1.00 25.67 101/7R 26.33 40.50 1.00 32.17 101/6R 27.67 45.33 23.67 3.33 101/9 33.86 61.00 1.71 3.43 101/8 18.00 36.67 0.33 45.00 101/7 19.66 47.34 0.67 32.33 101/6 45.83 40.01 14.16 0.00 101/5R 40.13 46.12 6.00 7.75 101/乙二31.33 55.01 3.66 10.00 101/4R 29.71 38.72 0.00 31.57 101/2R 24.12 37.00 0.50 38.38 101/1R 28.50 61.75 4.75 5.00 101/乙一20.37 46.88 0.00 32.75 101/5 24.98 65.52 4.50 5.00 101/4 18.71 31.29 1.43 48.57 101/3 30.17 63.68 6.15 0.00 101/2 20.88 36.37 1.50 41.25 101/1 31.00 56.87 7.13 5.00(完)
台湾公债发行相关消息,请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。