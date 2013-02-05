表格: 台湾1月末外汇存底为4,065.57亿美元,续创新高--央行

港报社评：储局放风“收水”，投资者宜部署应对--经济日报4月7日
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
路透台北2月5日 - 台湾央行周二公布,1月末外汇存底为4,065.57亿美元,较上月增加33.88亿美元或0.84%,再创历史新高.央行称,主因外汇存底的投资运用收益及欧元等货币对美元升值所致.
若不计黄金的持有存量,台湾的外汇存底居全球第四大--排名在中国、日本以及俄罗斯之后.
央行并表示,1月底外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计2,236亿美元,占外汇存底约55%.
依据美国财政部的资料,11月底止台湾是美国国债的第六大持有国家/地区,金额达1,931亿美元,较上月修正后减少41亿美元.来自台湾持有者大宗可能来自台湾央行、寿险、银行或企业等.
全球各国持有美国国债金额请点击(www.ustreas.gov/tic/mfh.txt)
以下是外汇存底变化:
外汇存底 较上月变化(%) 外资持有股、债金额 占外汇存底比例(%)
按市价计算
(亿美元) (亿美元) 2013年
1月底 4,065.57 +0.84 2,236 55
2012年 12月底 4,031.69 +0.55 2,227 55 11月底 4,009.56 +0.44 2,187 55 10月底 3,992.16 +0.32 2,045 51
9月底 3,979.54 +0.94 2,161 54
8月底 3,942.26 +0.79 1,998 51
7月底 3,911.08 -0.03 1,937 50
6月底 3,912.35 +0.50 1,968 50
5月底 3,892.75 -1.47 2,011 52
4月底 3,950.72 +0.31 2,122 54
3月底 3,938.71 -0.14 2,196 56
2月底 3,944.26 +1.06 2,217 56
1月底 3,903.04 +1.23 2,050 53
资料来源:台湾央行.(完)
参看台湾外汇存底相关新闻,请点选TW/RESCN;台湾数据请点选TW-ECI-CMN (记者 林妙容; 审校)
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
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