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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 15:15 BJT

表格: 瑞士12月贸易顺差缩窄至10.03亿瑞郎

路透苏黎世2月5日 - 瑞士联邦海关办公室周二公布,瑞士12月贸易收支为顺差10.03亿瑞郎,11月修正后为顺差29.05亿瑞郎.

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2012年12月 2012年11月 2011年12月

进口 13,046 15,838 13,701

出口 14,049 18,743 15,707

顺差 1,003 2,905 2,006 (完) (编译 侯向明; 审校)
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